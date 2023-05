Il grande ritorno di Balivo, nuova conduzione su Rai 2. Esclusivo: Affari anticipa i palinsesti 2023-2024

Esclusivo: Affari anticipa i palinsesti Rai 2023-2024

Il ritorno di Miss Italia su Rai 1 (8 settembre) e forse quello di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 2. Lo sbarco di Daniela Ferolla in una striscia a “Uno Mattina” dal lunedì al venerdì, un programma a testa per i leghisti Roberto Poletti e Simona Arrigoni, lo stop al trasferimento dei “Fatti Vostri” su Rai 1 con annessa retrocessione di Eleonora Daniele a Rai 2.

Tutto questo e molto altro nello stampone del palinsesto Rai per la prossima stagione che vede in prime time il ritorno di due primedonne: Francesca Fagnani a novembre con “Belve” e Alessia Marcuzzi sempre su Rai 2 con “Boomerissima”. Ma le grandi manovre riguardano il day time, dove la notizia clou è il pomeriggio di Rai 1 affidato a Roberta Capua e Milo Infante.

“Il Provinciale” di Federico Quaranta dovrebbe andare a Poletti, mentre per la Arrigoni c'è “Top: tutto quanto fa tendenza” dove prende il posto della brava Greta Mauro. Altro nome nella testa di Mellone è quello di Tiberio Timperi che potrebbe andare sul 2 come Caterina Balivo, destinata a tornare in tv con un factual prodotto da società esterna.