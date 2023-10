Fisco, errori e transazioni triplicate: il pasticcio degli avvisi bonari

Fisco, errori macroscopici sugli "avvisi bonari". Ecco cosa sta facendo infuriare i commercianti

La mossa del governo Meloni per venire incontro ai commercianti, attraverso il cosiddetto avviso bonario per gli incassi del Pos non dichiarati per l'anno 2022, si sta rivelando un boomerang. Le comunicazioni dell'agenzia delle entrate recapitate in questi giorni agli esercenti, infatti, presentano - si legge su Italia Oggi - errori macroscopici con transazioni duplicate o addirittura triplicate. Questo emerge da una serie di segnalazioni. In molti casi emergono incongruenze tra incassi Pos e fatture/scontrini telematici anche di oltre 300.000 euro. Attualmente non è chiaro se l'errore derivi dall'inesatta trasmissione dei dati delle transazioni da parte degli intermediari finanziari o se sia invece imputabile alla gestione delle informazioni da parte dell'agenzia delle entrate.

Ma è indiscutibile - prosegue Italia Oggi - che parte lesa siano i contribuenti chiamati a sostenere anche i costi professionali per la gestione delle comunicazioni. La modalità scelta di spacchettare mensilmente le operazioni e le relative segnalazioni di incongruenze rende infatti difficili le verifiche anche in assenza di errori da parte da parte dell'amministrazione finanziaria soprattutto nei casi di compliance riferite a contribuenti in contabilità semplificata che non hanno l'obbligo di contabilizzare incassi e pagamenti. In molti casi, soprattutto quelli riferiti alle imprese che operano in contabilità ordinaria, la verifica dei dati risulta complessa anche senza gli errori dell'amministrazione finanziaria dovendo i contribuenti (ed i consulenti) operare a ritroso con estratti conto e resoconti delle transazioni Pos alla mano.