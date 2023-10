L'Fmi taglia le stime di crescita sull'Italia. Rischio tagli in Manovra

Guerra Israele, le conseguenze sul prezzo del gas. Giorgetti: "Se peggiora bisognerà fare delle riflessioni"

La guerra in Medio Oriente colpisce duro anche l'Italia, il prezzo del gas è salito alle stelle dall'inizio del conflitto tra Israele e Palestina e non aiuta certo il governo Meloni la scelta compiuta dal nostro principale fornitore di gas, l'Algeria, che si è apertamente schierata con Hamas. Dopo l’incidente nel Baltico di ieri, un sabotaggio o forse un'esplosione di un gasdotto tra Finlandia e Estonia, il gas è schizzato del 12,4% a 49,4 euro al MWh. Preoccupano le conseguenze di questo nuovo conflitto e l'incertezza sull'economia internazionale, da qui la decisione del Fondo Monetario - si legge su Il Corriere della Sera - di rivedere al ribasso la crescita italiana 2023 (0,7% contro lo 0,8% del governo), il ministro dell’Economia non esclude un ulteriore peggioramento.

"Nell’aggiornamento dei conti abbiamo previsto scenari avversi soprattutto per quanto riguarda l’aumento del prezzo del petrolio, vediamo la situazione come va. Se peggiora, non solo l’Italia ma a livello globale bisognerà fare altre riflessioni", ha detto Giancarlo Giorgetti, ricordando che giovedì - prosegue Il Corriere - se ne discuterà in Marocco alle riunioni del Fmi, secondo il quale in Italia l’inflazione quest’anno sarà al 6% e al 2,6% nel 2024. Nella Nadef si ipotizza che un aumento stabile del greggio del 20% nel 2024, a 81,6 dollari al barile, impatterebbe sulla domanda interna per 0,4 punti, riducendone di un terzo la crescita, alla quale si affida l’accelerazione del pil (+1,2% nel 2024).