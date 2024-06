Fondazione Crt, colpo di scena: sette indagati dalla Procura di Torino

Fondazione Crt, sette indagati dalla Procura di Torino

Colpo di scena: sette consiglieri della Fondazione Crt sono indagati per interferenze illecite sull'assemblea dalla Procura di Torino. Lo scrive l'Ansa. Perquisizioni questa mattina sono state effettuate nelle abitazioni e negli uffici, ma non nella sede della Fondazione dalla guardia di finanza di Torino, nucleo di polizia economico-finanziaria su ordine del procuratore aggiunto Marco Gianoglio. L'inchiesta è stata aperta dopo l'esposto dell'ex segretario generale Andrea Varese per il presunto 'patto occulto'.