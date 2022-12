Foolfarm lancia la divisione Garage, guidata da Valentina Franchini

Foolfarm, uno dei principali venture builder italiani attivi nel settore del Software Deeptech, a meno di un mese dal completamento dell’aumento di capitale da 3,5 milioni, lancia la propria divisione Garage

Garage è la business unit del gruppo Foolfarm che sostiene e supporta gli startupper nel costruire, lanciare e scalare le loro startup; il modello di business è chiaro e definito.

FoolFarm apre così il suo percorso di venture building anche ad imprenditori, progetti e startup (pre-seed stage) che nascono al di fuori della fabbrica. Garage ha l’obiettivo di ricercare e selezionare le migliori startup deep-tech e, facendo leva sulle competenze di venture building di FoolFarm, supportarle nelle fasi di validazione, prototipazione, go-to-market, fundraising e talent acquisition. Ogni startup potrà contare su un team di esperti dedicato, specializzato in ogni funzione e fase del processo di sviluppo.

Il valore distintivo del programma consiste in un approccio ambivalente; Garage non si limita solo ad investire nelle startup ma adotta anche un approccio da co-founder, che combina tecnologia, investimenti, talento e network per accompagnare le startup in ogni fase della loro crescita.

La Call4Founders lanciata, mira ad identificare le migliori idee, progetti e startup (pre-seed stage) in ambito deep-tech presenti sullo scenario nazionale.

Verranno identificate le tre migliori startup, due delle quali vinceranno anche un grant. Tutte e tre le startup vincitrici avranno la possibilità di entrare nel Garage per un periodo di 3 mesi nei quali prepararsi, insieme al team FoolFarm, a presentare la propria startup alla community del Foolers Club con l’obiettivo di accedere ad un round pre-seed di almeno 150 mila euro.

Nel caso in cui la raccolta vada a buon fine, la startup verrà integrata a pieno titolo nel programma Garage, in cui, nei successivi 6 mesi, si procederà con lo sviluppo e finalizzazione del prodotto lato tecnico e dove avverrà l’impostazione della strategia go-to-market.

Valentina Franchini: "Un finanziamento fino a 400 mila euro"

“FoolFarm apre la propria fabbrica a startupper e imprenditori esterni grazie al programma Garage, che parte con una Call4Founders rivolta a tutti gli startupper in fase di ideation o pre-seed. Le candidature possono essere inviate entro metà gennaio compilando il typeform presente a questo link. I vincitori della call entreranno nel programma Garage, in cui FoolFarm metterà a disposizione le proprie competenze di venture building, oltre che il proprio team di prodotto, tech, finance, marketing e la possibilità di raccogliere un finanziamento fino a 400 mila euro (tra finanziamento pre-seed, servizi e grant” - commenta Valentina Franchini, Responsabile della divisione Garage di Foolfarm SpA.

In aggiunta al supporto operativo del team FoolFarm, la startup potrà accedere ad un ecosistema di partner costituito da c-level, mentors, corporate, e investitori, che saranno coinvolti nel supporto alla crescita, all’identificazione di potenziali clienti/fornitori e nell’accesso a capitali e mercato.