Forbes, Clemente Del Vecchio a 18 anni è il più giovane miliardario al mondo

Clemento Del Vecchio vanta un patrimonio di 3,5 miliardi di dollari, è record per il figlio del fondatore di Luxottica

Clemente Del Vecchio d'ora in poi non sarà più noto “solo" per essere il figlio minore di Leonardo Del Vecchio, ma anche come il miliardario più giovane al mondo, secondo la classifica Forbes. Certo, le due cose sono inevitabilmente collegate. Suo padre Leonardo, deceduto lo scorso 27 giugno all’età di 87 anni, è lo storico fondatore di Luxottica, il maggior colosso nel settore della produzione e nella vendita di lenti e occhiali; l’azienda di Agordo, nel bellunese, ha all’attivo più di novemila negozi e 80mila dipendenti. Alla morte del padre, il giovane, appena diciottenne, ha ereditato circa 3,5 miliardi di dollari. È grazie a questa cifra da capogiro che Clemente ha conquistato, un anno dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio, il primato mondiale di “miliardario più giovane al mondo”.

La classifica di Forbes, celebre rivista di economia fondata negli Stati Uniti nel 1917 e famosa per le sue classifiche, non lascia dubbi. Grazie alla ripartizione della società Delfin, cassaforte della famiglia Del Vecchio, Clemente ha battuto tutte le statistiche. Nel report sui miliardari infatti, Forbes ha stimato l’età media, che si attesta sui 65 anni di età, più di un terzo del giovanissimo rampollo. Il patrimonio complessivo di suo padre Leonardo era stato stimato intorno ai 27 miliardi di dollari, ma la famiglia è molto numerosa: sono ben cinque i figli del patron di luxottica.