Formazione 24 Ore, guerra sul nome: 24 Ore Business School fa causa

24 Ore Business School fa causa al Gruppo Multiversity e al Gruppo Sole24Ore

La 24 Ore Business School ha deciso di avviare un procedimento legale presso il Tribunale di Milano nei confronti del Gruppo Multiversity (proprietario, tra l'altro, dell'Università Telematica Pegaso) e del Gruppo Sole24Ore. È quanto è in grado di rivelare affaritaliani.it.

Il motivo è presto detto. I due gruppi hanno lanciato una nuova scuola chiamata "Sole24Ore Formazione" e la presenza dell'espressione "24 Ore" nel marchio della nuova scuola, controllata per l'85% da Pegaso e dal 15% dal Gruppo Sole24Ore, a detta di 24 Ore Business School, genererebbe confusione sul mercato.

L'istituto che ha ricorso alle vie legali è stata la prima business school digitale a essere fondata in Italia nel 1994, proprio dal Gruppo Sole 24 Ore, ma poi è stata venduta, nel 2017, al fondo di investimento inglese Palamon Capital.

Ad oggi, dunque, la società 24 Ore Business School è una realtà distinta e autonoma rispetto al Gruppo Sole 24 Ore. Infatti, a ottobre 2022, scaduti i termini di non competition, Il Sole 24 Ore è rientrato nel settore dell’education con Sole 24 Ore Formazione, di cui detiene, appunto, il 15%, in joint venture con il Gruppo Multiversity.

Tra l'altro, proprio oggi si è perfezionata l'acquisizione del 100% del capitale di 24 Ore Business School da parte di Digit’Ed, società controllata dal fondo italiano Nextalia e partecipata da Intesa Sanpaolo. Con questa operazione, coerente con il proprio piano di crescita, Digit’Ed si conferma come il polo italiano della formazione d’eccellenza per aziende, istituzioni e persone. A sua volta, l’ingresso di Digit’Ed consentirà a 24 Ore Business School di proseguire il percorso di crescita e ampliare ulteriormente la propria offerta a nuovi settori, beneficiando dell’esperienza del gruppo nella progettazione e realizzazione di corsi, delle competenze tecnologiche e della possibilità di mettere in atto sinergie con il network di alto rilievo di Digit’Ed.