Sole 24 Ore Formazione è l’unica scuola del Gruppo: la precisazione

Gruppo 24 Ore precisa: "Sole 24 Ore Formazione è la nostra unica scuola"

L’unica scuola di formazione del Sole 24 Ore è la “Sole 24 Ore Formazione”, mentre la 24 Ore Business School - a dispetto dell’omonima dicitura - non appartiene al Gruppo 24 Ore. Lo ribadisce il noto gruppo editoriale in un comunicato nel quale viene chiarita l’inesattezza in cui sono inciampati molti organi di comunicazione nelle scorse ore.

Come spiega la nota infatti, nel 2019 il Gruppo 24 ORE ha ceduto al Fondo Palamon Capital il 100% della società Business School24 S.p.A. e da allora la società Business School24 è una realtà distinta ed autonoma rispetto a Il Sole 24 ORE. A ottobre 2022, scaduti i termini di non competition, Il Sole 24 ORE è rientrata nel settore dell’education con “Sole 24 Ore Formazione”, in joint venture con il Gruppo Multiversity.

La nuova scuola di formazione de Il Sole 24 Ore è operativa da febbraio 2023 con i Master Telefisco e Master Contabilità e Fisco, realizzati con giornalisti ed Esperti del Gruppo, che hanno raggiunto 1.200 iscritti. A questa offerta formativa si sono aggiunti i Laboratori Professionali Certificati e il catalogo formativo per la PA.

Parallelamente, a maggio scorso, è partita la proposta didattica dei master Executive ed Universitari part time di Sole 24 Ore Formazione con il Master in Management della Sostenibilità Ambientale e Politiche di ESG, seguito da Healthcare e Management Sanitario e Fintech e Innovazione Tecnologica. In autunno arriverà il catalogo completo della scuola di formazione.