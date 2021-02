Fred Perry compra le scarpe George Cox: ipotesi di trasferimento in Portogallo

Il gruppo inglese Fred Perry Holdings ha comunicato l'acquisto del marchio di calzature George Cox, fondato nel 1906. Adam Waterfield resterà managing director di George Cox, così come Steve Gollings rimarrà a capo delle operations, e anche la produzione resterà nel Northamptonshire, con ipotesi di trasferirne una parte in Portogallo. La cifra del deal non è però stata diffusa alla stampa.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a George Cox nella famiglia”, ha affermato Richard Gilmore, managing director di Fred Perry. “Si tratta di un investimento a lungo termine e crediamo di poter portare il brand a nuovi ed entusiasmanti livelli di successo con la nostra esperienza digitale e la nostra distribuzione di nicchia”.