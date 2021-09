Free2Move si afferma come nuovo marketplace Ue-Usa

Lanciata nel settembre 2016, Free2Move ha stabilito il suo successo in tutta Europa e negli Stati Uniti e ha appena ricevuto il premio Frost & Sullivan "2021 OEM New Mobility Marketplace Company of the Year".

Leader della mobilità, Free2Move struttura la sua offerta di servizi per rispondere alle nuove sfide sociali, ambientali ed economiche. Offre un ecosistema completo e unico per i suoi clienti privati e professionali in Europa e negli Stati Uniti, rispondendo a tutti i tipi di esigenze di noleggio, semplificando inoltre la mobilità nel senso più ampio del termine, con offerte complementari accessibili tramite l'applicazione Free2Move.

"Free2Move riafferma il suo posizionamento unico e la sua leadership internazionale nel mercato della mobilità. Abbiamo tutti i talenti, una tecnologia all'avanguardia, un marchio forte e un modello di business sostenibile, che ci permetterà di continuare il nostro ritmo di sviluppo e raggiungere i nostri obiettivi", spiega Brigitte Courtehoux, CEO di Free2Move.

Forte dei suoi sviluppi tecnologici, Free2Move sta accelerando la diffusione dei suoi servizi di mobilità a livello internazionale. Anticipando i casi d'uso che costituiranno la mobilità di domani, il marchio intende rispondere ai clienti B2B e B2C in cerca di cambiamento in una società che si sta reinventando.

"Le abitudini stanno cambiando e le esigenze di mobilità degli individui e delle aziende si stanno sempre più fondendo tra loro", continua Brigitte Courtehoux. "Gli autisti stanno ora "consumando" la mobilità. Sosteniamo i nostri clienti nella loro libertà di movimento e facilitiamo i loro spostamenti con un'offerta di mobilità a 360°. Siamo orgogliosi di aver creato e commercializzato il nostro hub di mobilità che copre tutte le esigenze e tutti i casi d'uso che vanno da pochi minuti fino a giorni, mesi o anni. Ora siamo posizionati come leader internazionali nella mobilità in tutte le sue forme.”

Le aziende, le autorità locali e gli individui sono diventati consapevoli che le sfide della mobilità promuovono il benessere, migliorano la produttività dei dipendenti e limitano l'impatto ambientale dei loro viaggi. Free2Move porta loro una prospettiva diversa sulla mobilità, con soluzioni chiavi in mano.

Con l'applicazione Free2Move, gli utenti, siano essi privati o clienti aziendali, hanno accesso all'hub di mobilità che permette loro di noleggiare un veicolo per pochi minuti fino a diversi mesi nelle principali città del mondo, in più di 170 paesi.