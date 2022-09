Futuro imprese, dal green al metaverso: parla Caiumi (Confindustria Emilia)

Confindustria Emilia, Caiumi: "Dobbiamo guardare con attenzione alle sfide del business futuro, a partire dalla space economy"

Ambiente, sostenibilità, modelli economici, capitale umano, ma anche nuove frontiere, space economy e metaverso: Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia, in occasione dell'Assemblea Pubblica ha fatto il punto su quelli che sono alcuni degli orientamenti che le aziende dovrebbero perseguire, o perlomeno prendere in considerazione, nel prossimo futuro.

Riguardo a "ambiente" e "green", Caiumi ha affermato: "La sostenibilità ha già introdotto nuove regole di mercato e di cittadinanza, ben più forti di qualsiasi regolamento normativo, che riguarda tutta la società. Si tratta di un’evoluzione che va alimentata correggendo eventuali pratiche inadeguate grazie alla consapevolezza dell’oggi, ma senza demolire il lavoro fatto sino ad ora. Per noi manifatturieri, vuol dire creare prodotti sostenibili e recuperabili realizzandoli in modo sostenibile. Come possiamo farlo? Con attenzione a persone e modelli economici”.

Nel prossimo futuro sarà sempre più fondamentale tornare a porre l’accento sulla centralità della comunità del lavoro e del capitale umano, per una continuità del lavoro nel lungo periodo. “L’asset del capitale umano e la sua costante formazione sono elementi imprescindibili di una società economica all’avanguardia in grado di rispondere attivamente a tutti gli stimoli e sollecitazioni", ha sottolineato il presidente di Confindustria Emilia. "Questo deve diventare un tema costante delle agende dei collaboratori e dei budget delle imprese, a prescindere dalla dimensione. I migliori studenti e le migliori studentesse di oggi e manager di domani dovranno essere costantemente in formazione, in un contesto che ha bisogno di risposte sempre nuove e rapide”, ha detto Caiumi.

Inoltre, Caiumi ha sollevato anche il tema del potenziamento delle leve per continuare ad accelerare il business delle aziende del territorio. “Le piccole e piccolissime imprese custodiscono parti di conoscenza manifatturiera vitali per l’intera filiera e negli anni hanno contribuito a tanti passi di ricerca collaborativa, spesso inconsapevole allo stesso territorio che ne ha beneficiato. Efficientare le filiere può voler dire anche unirsi lungo la filiera stessa”, ha rimarcato Caiumi.

Inoltre, di fronte ad un contesto geopolitico particolarmente critico che sta rendendo sempre più complesso il problema dell’aumento della domanda di materie prime e la conseguente scarsità delle risorse disponibili, per il presidente di Confindustria Emilia la transizione verso un modello economico circolare rappresenta, per le imprese e le proprie filiere, "un obbligo per continuare ad alimentare la crescita e lo sviluppo, in alternativa all’attuale modello lineare".

Infine, non sono mancate osservazioni su space economy e metaverso. "Il salto che il metaverso offre è paragonabile ad una rivoluzione industriale del mondo digitale: creatori e sviluppatori stanno volgendo la loro attenzione alla produzione di enormi volumi di nuovi contenuti accessibili e unici, da destinare a community ben precise di persone, ampliando notevolmente il raggio di azione per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Per questo riteniamo che sia importante guardare alle sfide di business che il metaverso oggi pone alle imprese, e mettiamo in agenda sin d’ora la promessa di rilasciare un punto di supporto e orientamento per le imprese nei prossimi sei mesi”, ha concluso Caiumi.