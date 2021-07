G20, ok a tassazione multinazionali. Venezia, scontri manifestanti-polizia

G20: GENTILONI, 'ACCORDO PER RIFORMA TASSAZIONE GLOBALE, E' GIORNATA STORICA'

"Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale. #G20 a presidenza italiana #Venezia". Ad affermarlo in un tweet è il Commissario Ue all'Economia, Paolo GENTILONI.

G20: Gentiloni, patto Venezia su fisco lascera' segno

Quella segnata dal G20 finanziario di Venezia, che si e' concluso oggi, e' "una giornata da ricordare e fa piacere che questo sia successo sotto la presidenza italiana". A sottolinearlo, alla fine dei due giorni di lavori, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Il patto di Venezia - ha aggiunto - segna un cambio delle regole globali sulla tassazione che lascera' il segno. I giganti non potranno piu' scegliere dove pagare le tasse perche' gli conviene di piu' e in generale tutte le grandi imprese sopra i 750 milioni di fatturato dovranno pagare una tassazione minima del 15%". Nei prossimi anni, ha concluso Gentiloni, "l'economia dovra' seguire regole che terranno conto della dimensione globale e digitale del mondo di oggi".

G20: SCHOLZ, 'TROVATO ACCORDO SU TASSA MINIMA GLOBALE'

"Abbiamo lavorato molto duramente nelle ultime settimane, ma ce l'abbiamo fatta". Lo ha affermato il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz a margine del G20 delle Finanze a Venezia, esprimendo ottimismo sull'intesa per una TASSA minima globale del 15 per cento per le multinazionali. Pur riconoscendo come "abbiamo davvero poco tempo" Scholz ha ribadito come "il nostro obiettivo è che l'accordo entri in vigore nel 2023" con una definizione dei dettagli entro il prossimo ottobre. Il ministro tedesco ha confermato come tutti i membri del G20 sostengano l'accordo che punta a impedire una 'concorrenza fiscale' fra i paesi con il trasferimento della sede delle aziende in paesi a bassa tassazione. Un tema che riguarda, in particolare, i colossi digitali, la cui aliquota globale è molto ridotta.

G20: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Venezia

Sono in corso scontri e cariche nell'area del G20 a Venezia. Una prima carica delle forze dell'ordine si e' registrata intorno alle 17.15 dopo un tentativo da parte dei manifestanti di sfondare il cordone di sicurezza allestito in occasione del G20 di Venezia, esattamente quando all'Arsenale stavano per prendere la parola il ministro Daniele Franco e il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco per la conferenza stampa conclusiva del vertice dei ministri dell'economia e delle banche centrali. Il gruppo di manifestanti e' parte di circa 700 attivisti che si sono radunati nel pomeriggio alle "zattere", sulla riva del canale della Giudecca.

G20: Franco, spero chi ha detto no si unisca a intesa tasse

L'auspicio e' che i Paesi che fino a ora hanno detto no all'accordo su una riforma della fiscalita' internazionale che comprende una minimum global tax "cambino parere". A dirlo, dopo il G20 finanziario di Venezia che ha benedetto l'accordo trovato a livello Ocse, e' il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Dei 7 Paesi che a livello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo non hanno firmato l'intesa 3 sono europei, Ungheria, Estonia e Irlanda. "Tutti i Paesi del G20 hanno trovato un accordo rispetto a questo ambito e la nostra ambizione e' quella di raggiungere un accordo tra tutti i Paesi", ha detto Franco, secondo cui comunque un'intesa fra i Paesi che "rappresentano oltre 90% del Pil mondiale mette un po' di pressione su tutti gli altri rispetto alla possibilita' di unirsi allo sforzo collettivo". "Ogni Paese deve accettare il compromesso", ha concluso il ministro.

G20: LE MAIRE, 'VITTORIA, COLOSSI DEL DIGITALE PAGHERANNO FINALMENTE GIUSTA QUOTA TASSE'

"Vittoria. Dopo 4 anni di battaglia accanita con il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, è stato preso atto: mettiamo fine all'ottimizzazione fiscale e i colossi del digitale finalmente pagheranno la loro giusta quota di TASSE. E' la più grande rivoluzione fiscale da un secolo". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire dopo l'accordo sulla fiscalità internazionale raggiunto al G20 Finance di Venezia.