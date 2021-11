G20 Roma, Biden toglie i dazi sull'alluminio: raggiunto accordo tra Usa e Ue

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno raggiunto una tregua commerciale su acciaio e alluminio. Questo uno dei più importanti risultati sul piano economico usciti dal G20 di Roma. L’intesa permetterà di rimuovere i dazi su più di 10 miliardi di dollari delle rispettive esportazioni all’anno, mettendo fine a un conflitto che si trascinava dai tempi dell’amministrazione Trump, nel 2018. L’accordo è stato annunciato dal segretario al commercio americano Gina Raimondo e dalla rappresentante del commercio Katherine Tai sabato a margine del vertice delle 20 maggiori potenze economiche a Roma. Questo risultato arriva in un momento molto delicato per il settore delle materie prime e soprattutto per l’alluminio, i cui prezzi sono ai massimi da dieci anni.

La disputa tra Usa e Ue è iniziata tre anni fa quando Donald Trump ha imposto dazi del 25% sulle importazioni di acciaio ed alluminio dall’Ue, scatenando la reazione della Unione europea, che inserì un pacchetto di misure analoghe su alcuni prodotto di importazione Usa. Nei giorni scorsi al G20 del Commercio a Sorrento, il commissario Ue Valdis Dombrovskis aveva parlato di un’incontro con la rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, per portare avanti il negoziato sulle tariffe di Trump su acciaio e alluminio assicurando che il lavoro per trovare un accordo «continua». Successivamente, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti aveva chiarito che l’Italia «sostiene la politica dei dazi all’importazione in Europa di acciaio» ma che, «tuttavia la misura andrà ridiscussa» tenuto conto che «Cina e Usa hanno in animo di ricalibrare le politiche dei dazi e probabilmente anche l’Europa dovrà aggiornare i suoi strumenti».

Biden ha definito l'intesa "una pietra miliare" nelle relazioni fra Stati uniti ed Europa, mentre la Presidente von der Leyen ha parlato di "un nuovo passo" nelle relazioni tra i due giganti economici dopo l'intesa già raggiunta per mettere fine alla disputa nel comparto dell'aeronautica. Il vicepresidente della UE, Valdis Dombrovskis, accogliendo con molta soddisfazione l'accordo, ha sottolineato che si tratta di un importante "passo avanti" nelle relazioni commerciali. Di "risultato importante" ha parlato anche il Commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni non solo perché mette fine alla disputa tariffaria, ma anche perché consente di "rendere le nostre imprese adeguate alla sfida ambientale

Ad affermarlo è il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con al centro l’accordo sui dazi. "Abbiamo trovato una soluzione per il commercio di acciaio e di alluminio tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. La ringrazio, signor presidente, per il suo annuncio che gli Stati Uniti rimuoveranno i dazi sull'acciaio e sull’alluminio statunitensi», ha detto Von der Leyen, confermando che «anche la commissione Ue proporrà di sospendere i dazi su acciaio e alluminio oggi previsti per gli Usa".