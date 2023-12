Gas, bollette ai minimi da due anni: calo dell'1,2%. Ecco quanto si risparmia

Gas, bollette in calo dell'1,2%: ecco quanto risparmieranno le famiglie in un anno

Scende la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi: a novembre 2023 Arera segnala un calo dell'1,3% (ai minimi da due anni) rispetto a ottobre. Per il mese di novembre, che ha visto le quotazioni all’ingrosso scendere rispetto a quelle registrate a ottobre, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 42,53 euro/MWh. La variazione complessiva è determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale.

Rimangono invece invariati - continua Arera - gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo (con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui) nell’anno scorrevole (dicembre 2022 - novembre 2023) è di 1.431 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 17,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (dicembre 2021 - novembre 2022). Confermati per novembre e per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

Gas, Codacons: calo insufficiente dopo aumento ottobre

La riduzione delle tariffe del gas per il mese di novembre decisa oggi da Arera è del tutto insufficiente a fronte del rialzo dei prezzi del +12% registrato nel mese di ottobre. Lo afferma il Codacons commentando l'aggiornamento tariffario dell'autorità.

Il risparmio per le famiglie prodotto dalla riduzione delle tariffe sarà minimo, anche perché i prezzi in bolletta del gas risultano ancora troppo alti, spiega il Codacons. Rispetto al 2020 la bolletta media di una famiglia del mercato tutelato è più cara del 56%, con la conseguenza che rispetto a 3 anni fa, ossia prima dello scoppio dell'emergenza energia, si pagano oggi 527 euro in più all' anno.

Una situazione quella dei prezzi del gas che potrebbe presto cambiare nelle prossime settimane, in occasione della maggiore domanda nei mesi freddi che potrebbe portare a nuovi forti rialzi delle tariffe, una volatilità eccessiva che dimostra ancora una volta l'esigenza di prorogare il mercato tutelato.