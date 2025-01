Gas, bollette choc da gennaio. E a pagare il prezzo più alto saranno proprio gli italiani più fragili

Rialzi in bolletta dal 2025: chi è ancora nel mercato tutelato pagherà il prezzo più alto

Con l'inizio del 2025, l'Europa si ritrova a fronteggiare un nuovo salasso sul prezzo del gas, e le prospettive sono tutt'altro che rassicuranti. Con il mancato rinnovo dell’accordo tra Mosca e Kiev, scaduto alla mezzanotte del 31 dicembre 2024, sottrae così al Vecchio Continente fino a 15 miliardi di metri cubi di forniture all’anno a prezzi convenienti. Il tutto in un periodo, quello invernale, in cui chiaramente il consumo è ai massimi

Così lo spettro dei rincari energetici torna a minacciare le principali economie europee, e l’Italia non fa eccezione. Secondo l’Arera, nel primo trimestre dell’anno le bollette dell’elettricità aumenteranno del 18,2% per i consumatori più fragili, colpendo 3,4 milioni di utenti, tra cui anziani e beneficiari di bonus sociali. Una stangata durissima per chi già fatica ad arrivare a fine mese.

Nonostante il calo della domanda energetica segnalato dalla Commissione Europea, dal 2024, l’IVA è tornata al 10% per consumi fino a 480 Smc e al 22% per le quote eccedenti, cancellando i sostegni che avevano alleviato l’impatto della crisi. Il risultato? Bollette più pesanti, con rincari stimati tra l’8% e il 13%, a seconda dei consumi. Secondo Stefano Besseghini, presidente di ARERA, la situazione è "certamente delicata".

Da gennaio è finita anche l’era del regime di maggior tutela per il gas che continuerà a esistere solo per gli utenti vulnerabili. Milioni di famiglie devono ora scegliere un fornitore sul mercato libero o accettare una fornitura PLACET (condizioni equiparate di tutela). Ma le associazioni dei consumatori, come l’Unione Nazionale Consumatori, denunciano offerte limitate e costi ben poco competitivi: a Roma e Milano meno dell’1% delle proposte supera le condizioni PLACET in termini di convenienza. In pratica, un mercato libero che di libero ha ben poco.

C’è però un barlume di speranza. Il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, propone di rivedere il tetto europeo al prezzo del gas, introdotto nel 2023 a 180 euro. Tuttavia, il limite ha spinto molti operatori verso mercati extraeuropei, riducendo la liquidità interna e rendendo l’Europa ancora più vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi. Insomma tra rincari, regole meno favorevoli e un mercato del gas instabile, le prospettive per i consumatori non sono rosee. Governo e istituzioni possono continuare a parlare di numeri, ma a pagare il conto, salato e ingiusto, sono comunque le famiglie italiane.