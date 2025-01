Pichetto annuncia: "Patto tra Italia e Germania per tagliare il costo dell'energia"

Pichetto Fratin: "Un patto per abbassare il prezzo del gas e della luce". I dettagli

Lo stop al gas russo deciso dall'Ucraina ha conseguenze anche per tutta l'Europa, visto che il metano di Mosca passava proprio da lì. Questo naturalmente sta provocando conseguenze gravi perché i prezzi di gas e luce sono immediatamente saliti e tra i Paesi più colpiti c'è sicuramente l'Italia che già prima di questa decisione pagava un prezzo più alto rispetto ai concorrenti. Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) stima questi rincari in un 9-10% nel 2025. Il governo prova a cercare una soluzione per ridurre questi costi. Il piano lo svela il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: "Discuterò il tema - spiega Pichetto Fratin a La Repubblica - con il vicecancelliere Habeck. Sarà a Roma per inaugurare il South Corridor che porterà l’idrogeno africano. Serve un accordo tra Italia e Germania perché le industrie gemelle possano rialzarsi e garantirsi un futuro".

"Lavoriamo - prosegue Pichetto Fratin a La Repubblica - a un nuovo tetto al prezzo del gas e sul suo disaccoppiamento da quello dell’energia elettrica. Sul primo punto abbiamo già visto che la speculazione finanziaria può danneggiare il mercato, con gravi ricadute sulle bollette. Nell'ultimo mese non siamo su quei livelli: si nota più una speculazione fisiologica per le posizioni chiuse verso fine 2024, quando la notizia del mancato accordo tra Ucraina e Russia ha fatto venire meno un grande fornitore. Questo ha alzato i prezzi, che ora sembrano ridiscendere. Ma se si andasse oltre, sugli 80-90 euro a megawattora, vorrebbe dire che la speculazione è finanziaria. E l’Europa dev’essere pronta a rispondere".

Propaganda o realtà?

"Non parliamo - precisa Pichetto - di fissare un prezzo, ma di cercare un meccanismo stabile contro le speculazioni. Chiaro che la Commissione dice che di gas ce n’è a volontà e i prezzi sono più bassi che nel 2022-23. Ma se dovesse verificarsi un evento negativo, la speculazione potrebbe rialzare la testa, e la politica sarebbe già pronta a un intervento".