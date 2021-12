Gas, Cingolani: "Rincari fino al 2023" e Draghi prepara la mossa anti-bollette

Gas, Cingolani: "Non è chiaro se il North Stream 2 placherà i rincari energetici"

"Per l'Acer non è ancora chiaro se l'aumento del prezzo del gas sia contingente e che possa rientrare con l'apertura del North Stream 2: l'Acer teme che questo aumento possa continuare fino al 2023" e in questo caso "la mitigazione delle bollette fatta finora non sarebbe più possibile ma servirebbero misure strutturali".

Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo in Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato. L'Acer è l'Agenzia europea che aiuta a garantire il corretto funzionamento del mercato unico europeo del gas e dell'energia elettrica.

Manovra: atteso domani emendamento governo su taglio bollette

Entrerà in manovra il decreto-legge contenente le risorse aggiuntive per scongiurare l'aumento del costo delle bollette. Il governo, infatti, dovrebbe presentare domani un emendamento in Commissione Bilancio del Senato. Lo ha riferito il senatore del Pd, Alan Ferrari, a margine dei lavori della commissione.