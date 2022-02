Gas: Di Maio e Descalzi ad Algeri per rafforzare cooperazione energetica

Di Maio e Claudio Descalzi ad Algeri per sicurezza energetica europea alla luce del conflitto in Ucraina

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, è in Algeria. In delegazione anche l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

In programma colloqui con le autorita' algerine dedicati al rafforzamento della cooperazione in campo energetico alla luce del conflitto in Ucraina.

Leggi anche

Ucraina, interprete scoppia in lacrime mentre traduce il discorso di Zelensky

Putin minaccia la terza guerra mondiale. Palladio schizza a livelli mai visti

Ucraina, Ue finanzierà armi per la prima volta. Spazio aereo chiusi ai russi