Gas, Erdogan: "Collaboreremo con Mosca per creare un hub"

Gas, Erdogan conferma: "Collaboreremo con Russia a creazione hub in Turchia"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha confermato che Ankara lavorerà insieme alla Russia per fare della Turchia un hub per la ridistribuzione del gas russo verso Paesi terzi, all'indomani dell'incontro in Kazakistan con Vladimir Putin, che aveva parlato di questa possibilità.

"Abbiamo ordinato al ministero dell'Energia e delle Risorse naturali e all'istituzione preposta dalla parte russa di collaborare", ha assicurato Erdogan ai giornalisti sull'aereo che lo ha riportato in Turchia da Astana. L'obiettivo è creare un "centro di distribuzione internazionale" del gas, ha indicato Erdogan, sottolineando che il territorio più favorevole sarebbe la regione della Tracia orientale, sulle rive del Mar Nero. Questa regione è già raggiunta dal TurkStream, che secondo Putin oggi è il gasdotto più affidabile per l'export.

Via libera Ue a jv tra Eni e Snam per gasdotto Algeria-Italia

Via libera dalla Commissione Europea alla creazione di una joint venture tra Eni e Snam, che controllerà la Trans-Mediterranean Pipeline, gasdotto che collega l'Algeria all'Italia. Per la Commissione l'operazione non presenta aspetti critici per la concorrenza, dato che, tra l'altro, il gasdotto in questione non compete direttamente con altre infrastrutture per l'importazione di metano in Italia. Intanto il prezzo del gas sul Ttf di Amsterdam è sceso ai minimi dal 30 giugno scorso, sotto quota 150 euro al Mw/h.