Gasdotto russo sabotato, atto volontario. Il prezzo del metano schizza al +10%

Gasdotto russo sabotato, bolle del diametro di 100 metri: i rischi

La situazione a livello internazionale si complica. La guerra in Ucraina continua senza sosta e ora la Russia ha anche ufficializzato l'annessione dei territori occupati comunicando i risultati dei referendum. Ma i problemi per l'Europa non sono finiti qui, perché da ieri nel Mar Baltico si sono registrate perdite di gas dal Nord Stream 1 e 2 vicino all'isola danese di Bornholm. La premier danese non ha dubbi: "Sono dovute ad atti deliberati e non a un incidente. Lo ha affermato Mette Frederiksen, in conferenza stampa. Il ministro danese dell'Energia e del Clima, Dan Jorgensen, da parte sua ha stimato che le perdite dovrebbero durare "almeno una settimana", ovvero fino all'esaurimento del metano che fuoriesce dai tubi sottomarini. "Non c’è dubbio che si tratti di esplosioni — ha dichiarato Bjorn Lund, direttore della rete sismica nazionale svedese — si vede chiaramente come le onde rimbalzino dal fondo alla superficie».

Secondo le autorità danesi, - si legge sul Corriere della Sera - le bolle di gas che vengono a galla nel Baltico hanno fino a 100 metri di diametro. Il Paese ha stabilito un divieto di navigazione in prossimità delle fughe. L’accusa a Mosca di essere dietro l’incidente è stata subito lanciata da dirigenti di Polonia e Ucraina. «Non sappiamo i dettagli di quanto è accaduto, ma possiamo chiaramente vedere che si tratta di un sabotaggio», ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki, secondo il quale «questo atto segna probabilmente il prossimo livello dell’escalation in Ucraina». Schizza il prezzo del metano: +10%.