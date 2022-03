Ambientalisti finanziati da Gazprom, così Putin si è tenuto il primato sul gas

Guerra Ucraina, sospetti dalla Francia: ambientalisti finanziati dai russi di Gazprom per mantenere la dipendenza europea dal gas di Mosca?

Il colosso energetico Gazprom avrebbe finanziato gruppi di ambientalisti ed ecologisti contrari al nucleare e alle trivellazioni, impendendo così all'Europa di aumentare la propria autonomia energetica. A rivelarlo è un rapporto di una fondazione parigina citato da Tgcom24.

"Lo choc energetico, con l'impennata dei prezzi della benzina ma ancor prima di quello del gas naturale, ha colpito duramente l'Italia e l'Europa negli ultimi mesi, e in particolar modo lo ha fatto dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, facendo emergere con chiarezza quanto il Vecchio continente sia dipendente da Mosca per quanto riguarda le forniture energetiche (soprattutto in alcuni Paesi)", scrive Tg Com24.



"Ma ora viene sollevato il sospetto che questa dipendenza sia stata almeno in parte "sostenuta" da Gazprom, colosso russo del gas, che negli anni avrebbe finanziato negli Stati Uniti e in Europa (e più precisamente in Germania e Belgio) movimenti ecologisti contrari all'energia nucleare e all'utilizzo della (comunque controversa) tecnica del fracking in modo da mantenere la dipendenza europea dal gas proveniente dalla Russia", sottolinea ancora il sito Mediaset.

Chi sospetta di questi strani movimenti intorno ai movimenti ambientalisti è il francese Dominique Reynié, direttore di Fondalpol (Fondazione per l'innovazione politica) che ha da poco pubblicato uno studio dal titolo "Libertà: la sfida del secolo". E in un'intervista televisiva, riporta il sito Tgcom24, parlando del report, ha raccontato che "abbiamo trovato finanziamenti di Gazprom in particolare ad alcune Ong ambientaliste che hanno fornito ministri ad alcuni Paesi europei i quali si sono quindi imbarcati in una sorta di restituzione del favore difendendo l'uscita dal nucleare".

