Generali, cedola in 2 tranche piace in Borsa. E' "ben attrezzata" per la crisi

Un avvio tonico, poi un’accelerata a metà mattinata fino a +4,5% (la seconda migliore performance all’interno dello Stoxx 600 di settore) e ora un +2,41%, a 13,18 euro per azione, quasi al giro di boa. In una seduta dove il Footsie-Mib viaggia appena sopra la parità. Generali brilla in Borsa dopo l'attesa decisione del consiglio di amministrazione, che venerdì scorso a mercati chiusi ha confermato il dividendo 2019 a 0,96 euro per azione da 0,9 euro dell'esercizio precedente, seppur spezzandolo in due tranche, alla luce delle raccomandazioni degli organi di vigilanza di adottare un approccio prudente a causa delle incertezze legate a Covid-19.

Come ha fatto un altro colosso del settore delle polizze come la tedesca Allianz, la compagnia triestina, dunque, grazie a un Solvency al 224% a fine anno (al 210% quello del gruppo teutonico) e oggi attorno al 200%, non ha rinviato la decisione sulla cedola, rinvio invece scelto da altre grandi compagnie europee come Axa, e né ha congelato il dividendo (come ha fatto Unipol, anche se il Ceo Carlo Cimbri ha ribadito la volontà di pagarlo entro fine anno e il titolo oggi sale del 2,5%).

La scelta di corrispondere il dividendo in due “pezzi" prevede lo stacco cedola di 50 centesimi per azione a maggio, mentre la parte restante di 46 centesimi verrà corrisposta entro fine anno e sarà soggetta alla verifica del board in merito alla sussistenza dei requisiti patrimoniali e regolamentari.

"Nonostante la solidità patrimoniale del gruppo, le indicazioni di Ivass ed Eiopa in relazione al pagamento dei dividendi e i differenti approcci adottati da diversi peers europei, avevano creato incertezza sulla possibilità che Generali confermasse il dividendo per azione come proposto il 13 marzo con la presentazione dei risultati 2019. La conferma del dividendo, sebbene suddivisa in due tranche, rappresenta quindi una notizia positiva per il titolo, che tratta 7,5 volte gli utili per azione 2021", sottolineano gli esperti di Equita Sim.

Ad ogni modo, si sottolinea sul mercato, oggi solo la prima tranche della cedola Generali vale un dividend yield del 3,7% mentre la cedola completa arriva al 7,1%. Anche per gli analisti di Banca Imi, la conferma del dividendo è una notizia positiva che rafforza l'opinione di una compagnia "ben attrezzata" per far fronte alla crisi del coronavirus grazie alla solida posizione patrimoniale e al mix di attività diversificate.