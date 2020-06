Generali Country Italia conferma la sua leadership ai "Le Fonti Awards 2020"

Generali Country Italia: conferma leadership nell’Insurance, Comunicazione e Marketing, innovazione e tutela legale ai Le Fonti Awards 2020.

Eccellenza dell’anno nel settore assicurativo, nella comunicazione legata all’emergenza sanitaria, progetti innovativi nel ramo Vita ed eccellenza nella tutela legale: questi gli ambiti in cui Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e DAS hanno ottenuto i riconoscimenti all’edizione 2020 dei Le Fonti Insurance Awards. Ancora una conferma dell’accelerazione nella trasformazione digitale e nell’investimento per innovazione, competenze e persone che sta caratterizzando le compagnie di Generali Country Italia.

Generali Italia riceve il premio Eccellenza dell’Anno Insurance “per essere uno dei pilastri, non solo in ambito assicurativo, del nostro Paese, in grado di incidere positivamente con i propri servizi e la propria leadership ispirata, quale modello da seguire durante l’emergenza Covid-19 e nella fase di ripartenza, sempre al fianco di clienti, imprese, dipendenti e comunità”. Il premio riconosce alla Compagnia il ruolo di punto di riferimento per i propri clienti, dipendenti, agenti, partner, istituzioni e comunità, insieme ad un nuovo modo di fare assicurazione per essere partner di vita delle persone in tutti i momenti rilevanti: benessere, mobilità, lavoro, risparmio e famiglia.

A Generali Italia anche il premio Eccellenza dell’Anno Insurance nella categoria Comunicazione e Marketing “per essersi dimostrati autentici Partner di Vita, grazie a un piano di iniziative introdotte dalla campagna #InsiemeGeneriamoFiducia, sviluppate con clienti, dipendenti, agenti, fornitori e istituzioni per superare l'emergenza Covid-19: un messaggio di autenticità fatto di parole e gesti quotidiani che raccontano la voglia di un intero Paese di costruire insieme un nuovo futuro”. Oltre mille testimonianza vere raccolte sono diventate il video della campagna #InsiemeGeneramoFiducia. Una storia collettiva e autentica nata con l’obiettivo di diffondere parole di fiducia in un momento in cui c’è bisogno di sentire più vivo il sentimento di comunità e costruire insieme un racconto corale che ponga le basi per affrontare insieme una nuova normalità.

Ad Alleanza Assicurazioni l’Award Assicurazione dell’Anno Progetto Innovativo Ramo Vita “per la leadership, il prestigio e la continua crescita nel campo assicurativo italiano. In particolare per MYA, l’innovativa e tecnologica piattaforma di servizio a supporto della rete di vendita, che risponde alle esigenze di mobilità, multicanalità e semplicità, simbolo di Eccellenza Insurance nel Ramo Vita.” Mya è un unico touch point degli applicativi aziendali: una tecnologia digitale di fondamentale importanza che ha consentito ai Consulenti Assicurativi di poter svolgere al meglio la professione durante l’emergenza epidemiologica.

DAS, la compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, riceve il riconoscimento Eccellenza dell’Anno Insurance Tutela Legale “per confermarsi, per l’ottavo anno consecutivo, il leader indiscusso nella difesa legale. Per la capacità di individuare sempre nuovi servizi e soluzioni atte a rispondere alle esigenze della clientela, come la creazione di uno sportello legale gratuito a supporto delle imprese per affrontare l’emergenza Covid-19.”

La proclamazione dei vincitori è avvenuta ieri, durante una diretta televisiva in cui i vincitori sono intervenuti per commentare i riconoscimenti ricevuti: un’occasione di incontro in Live Streaming, modalità inusuale ma ugualmente significativa e di riconoscimento delle eccellenze del settore assicurativo.