Generali, il caso Delfin arriva in Parlamento. Pd: "Il governo deve chiarire"

Generali, la partita diventa anche politica. I dem chiedono spiegazioni

Il tentativo di scalata da parte di Delfin in Generali, che coinvolge anche la delicata partita in Mediobanca, arriva in Parlamento. Prima - si legge su Repubblica - è arrivata l’interrogazione parlamentare della deputata del Pd Debora Serracchiani, rivolta ai ministri Giorgetti e Urso. "Il governo chiarisca quali procedure sono state seguite dall’Ivass nell'autorizzare Delfin a detenere una partecipazione qualificata superiore al 10% del capitale di Generali. È rilevante sapere se i ministri competenti siano a conoscenza di fatti e decisioni connesse a un'operazione che, a quanto rilevato dagli osservatori, potrebbe riaprire la partita per il controllo della più grande compagnia assicurativa del Paese con oltre 500 miliardi di attività in gestione".

Poi - prosegue Repubblica - è stata la volta del banchiere Vittorio Grilli, ex ministro dell'Economia e ora in JP Morgan, intervenire sull'inutilità della lista del cda nell’ordinamento italiano. "L'Italia non ha la tradizione anglosassone dove la partecipazione alla vita societaria dell’azionista è una rarità - ha detto in audizione sul Ddl capitali -. È questo il motivo per cui nella tradizione anglosassone c’è un ruolo di surroga del cda che presenta la lista per il rinnovo del consiglio mentre in Italia la surroga non è necessaria". Grilli sembra così sposare la linea Caltagirone-Del Vecchio contro le liste del cda e voci ricorrenti lo indicano candidato presidente nel prossimo cda Mediobanca in quota Delfin.