Generali, il Leone frena su Mediobanca: "Fusione? Tema mai posto in Cda"

Un'offerta concreta di Mediobanca per l'acquisizione di Banca Generali: fantasia o realtà? In vista dell'assemblea di venerdì prossimo la compagnia triestina tenta di fare chiarezza sui rumors riguardo la proposta avanzata da Mediobanca per l'acquisizione, del prezzo offerto e del motivo per cui l'offerta non è stata accettata, rivelando che "il cda di Generali non ha mai ricevuto proposte concrete per la cessione di Banca Generali".

Inoltre, si aggiunge, Banca Generali "è un asset importante per il gruppo grazie alle sue ottime performance e il piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth prevede lo sviluppo organico della banca stessa come parte del gruppo Generali".

Nell'ultimo anno e mezzo è circolata infatti, con insistenza, l'indiscrezione riguardo un'offerta di Mediobanca per Banca Generali, elemento che ha contribuito alla decisione di Francesco Gaetano Caltagirone di presentare una propria lista per il rinnovo del consiglio.

Mentre, sull'opportunità di una stretta sulle parti correlate, cosa invece necessaria secondo Francesco Gaetano Caltagirone, Generali ha specificato che "le vigenti procedure assicurano la correttezza delle relazioni con parti correlate, inclusa Mediobanca, e già prevedono regole più stringenti rispetto ai requisiti di legge allineandosi alle migliori pratiche di mercato".

Il Leone precisa inoltre che "come previsto dalla vigente normativa non vengono sottoposte alla valutazione preventiva del comitato parti correlate le operazioni di valore non significativo e le operazioni che rientrano nell'operatività ordinaria del gruppo", anche perchè "sono sempre verificati l'interesse del gruppo alla loro esecuzione e l'applicazione di condizioni di mercato".

Nel caso di Mediobanca e delle sue controllate, "le operazioni non soggette a preventiva valutazione del comitato 2021 sono principalmente operazioni di assicurazioni e operazioni di gestione finanziaria degli attivi che rientrano nell'attività ordinaria del gruppo Generali", rapporti che, "regolati a condizioni di mercato", presentano un'incidenza non rilevante rispetto alle dimensioni del gruppo Generali. Infine, per quanto riguarda il gruppo Caltagirone, le attività con parti correlate nel 2021 sono state "sviluppate prevalentemente attraverso rapporti di assicurazione".