Generali integra i comitati consiliari dopo la nomina di Marsaglia

Generali integra i comitati consiliari

Il cda di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha deliberato sull’integrazione dei comitati consiliari, nel quale sono rientrati alcuni dei consiglieri della 'lista Caltagirone'. A partire da Flavio Cattaneo, nominato presidente del comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Nel comitato Controllo e Rischi nominati Luisa Torchia (presidente), Marina Brogi, Umberto Malesci e Clemente Rebecchini.

Il comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane vede la presenza di Diva Moriani (presidente), Marina Brogi, Alessia Falsarone, Clara Furse e Lorenzo Pellicioli. Il comitato per le Operazioni con Parti Correlate, oltre al presidente Flavio Cattaneo, include i nomi di Antonella Mei-Pochtler, Diva Moriani e Luisa Torchia. Nel comitato per le Nomine e la Corporate Governance figurano invece Andrea Sironi (presidente), Marina Brogi, Clara Furse, Diva Moriani e Luisa Torchia.

Il comitato per l’Innovazione e la Sostenibilità sociale e ambientale è composto da Umberto Malesci (presidente), Alessia Falsarone, Stefano Marsaglia e Antonella Mei-Pochtler mentre nel comitato per gli Investimenti ci sono Antonella Mei-Pochtler (presidente), Flavio Cattaneo, Alessia Falsarone, Clara Furse, Lorenzo Pellicioli e Clemente Rebecchini.