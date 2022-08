Omicidio Civitanova, Formigli accusa Meloni: ma vuole solo risonanza mediatica

Omicidio Civitanova, Formigli teme le elezioni e accusa la destra di Meloni e Salvini

Corrado Formigli ha quell’aria corrucciata dell’intellettuale comunista in ambasce perché, mentre sta parlando del Capitale di Karl Marx, la moglie gli ha già buttato la pasta e lui teme grandemente che gli si scuocia. Barbetta ispida d’ordinanza, occhialetto alla John Lennon, conduce Piazzapulita dal 2011 su La7 che gli dà soldi, onori e poteri come solo Re Cairo sa fare.

Nasce a Napoli da genitori toscani e fin da piccolo è comunista. Inizia a scrivere per Paese Sera e poi passa al Manifesto. Agli inizi del nuovo secolo lo troviamo in Rai 1 con Circus dove è addirittura inviato speciale, poi lui anti –capitalista (a parole) si piazza a Sky Tg24 per ben cinque anni dove guadagna molti soldini indignandosi, appunto a pagamento, per i poveri e gli ultimi del mondo (eterogenesi dei fini).

Ora è terrorizzato dalla destra e dai “fassisti” che potrebbero –secondo i sondaggi-vincere le elezioni e proiettare Giorgia Meloni alla guida dell’Italia, prima donna a farlo nella storia patria. Altro che le femministe di sinistra.

Giammai, ha giurato il prode Formigli perché la Meloni, nella sua testa, è e sarà sempre alla guida del PNF, di un partito di gente che fa il saluto romano o peggio ancora quello nazista (che poi non si distingue bene perché sarebbe un saluto romano timido, un po’ più moscio, per restare nel primevo linguaggio del senatur). Ma torniamo all’attuale diatriba.

Tutto nasce per l’omicidio di Alika Ogorchukwu, il barbone che pare con tecniche di accattonaggio molesto (che è un reato) provoca la spropositata reazione criminale di Filippo Ferlazzo, peraltro già sottoposto a TSO. Formigli manco fa le condoglianze alla famiglia che attacca subito la “destra fascista” di “Meloni e Salvini” che, a suo dire, sarebbe comunque responsabile morale di quanto successo, per le sue campagne contro gli immigrati.