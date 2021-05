Generali, Donnet alla conquista di Cattolica con 1,2 miliardi: Opa a 6,75 euro

Lo scenario era quello dell'acquisizione, ma non nel breve. Invece Philippe Donnet, assistito da Mediobanca, Rothschild e Bank of America, nell'ultimo anno in cui si gioca la riconferma alla guida del Leone ha deciso di muoversi aggressivamente verso Cattolica Assicurazioni. Salito al 24,46% al termine del primo aumento di capitale da 300 milioni dello scorso anno della compagnia scaligera, il top manager francese ma italiano d'adozione (ha appena ricevuto la cittadinanza italiana) ha deciso di inglobare tutto il gruppo veronese lanciando un'Opa totalitaria a 6,75 euro per azione. Costo complessivo dell'operazione è di 1,2 miliardi di euro, con un impatto sulla Solvency del Leone stimato in 7,8 punti percentuali. L'obiettivo è delistare l'assicurazione guidata da Carlo Ferraresi e consolidarsi nel mercato italiano delle polizze.

Cosa ci faceva due settimane fa il presidente delle Generali Gabriele Galateri in Consob? Fonti fra i grandi azionisti avevano riferito ad Affaritaliani.it che il top-manager del Leone era stato visto far visita al presidente dell'authority che vigila sui mercato Paolo Savona. Oggi il colosso triestino delle polizze ha alzato il velo sulla nuova mossa che si consolida ulteriormente nel mercato tricolore...