Generali, segnale del governo a Delfin. Dossier Generali nell'agone politico

Il dossier Delfin-Mediobanca-Generali finisce in mezzo alla contrapposizione politica. Fonti del M5S confermano ad Affaritaliani.it l'ipotesi di un coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti, qualora fosse necessario, in chiave difensiva sulla compagnia assicurativa triestina, con l'acquisto di una piccola quota simbolica. Ipotesi rivelata da Milano Finanza e al centro di uno degli incontri nei giorni scorsi tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che segue il tema per la questione golden power, e il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, che al Mise invece supervisiona il settore assicurativo.





Il quotidiano precisa che una decisione non è ancora stata presa, ma si tratterebbe di un modo per rappresentare concretamente l’intenzione dell’esecutivo di non retrocedere davanti alla necessità di tutelare un gruppo considerato strategico per il risparmio del Paese, dopo averlo ricompreso sotto l’ombrello del golden power e aver acceso un faro anche sulla controllante Mediobanca.

Le fonti spiegano ad Affari che il M5S ha maturato la “consapevolezza che il patron di Delfin Leonardo Del Vecchio sta sfruttando la strada un po’ più comoda (in termini di acquisti azionari meno dispendiosi, ndr) per contare in Generali, attraverso un rafforzamento nella controllante Mediobanca, una scalata indiretta che nasce a debito di qualche trasparenza”. Intenzione "rivelata con il voler aiutare la compagnia a ritornare ai fasti degli anni '90", fatta trapelare la scorsa settimana.

Da qui, la valutazione dell’opportunità che "lo Stato dia un segnale forte di presidio e di attenzione sul tema coinvolgendo il braccio armato del Tesoro con un piccolo ingresso simbolico” per far capire a chi manovra a monte della catena societaria che non verranno ammesse “manovre non trasparenti o eccessivamente garibaldine”.

Non è ancora stato deciso di quanto potrebbe essere l'ammontare della quota nè l’impegno finanziario massimo da mettere a disposizione. Per il coinvolgimento del gruppo di Via Goito sul tavolo ci sono tutte le ipotesi: da Cdp Equity a Patrimonio Destinato, strumento appena introdotto dal decreto legge Rilancio per la tutela di aziende ritenute strategiche e che pare essere il veicolo preferito una volta che verrà coinvolta operativamente Cdp nel disegnare in concreto l’ingresso nel capitale del Leone.

Al di là dell’opportunità o meno di coinvolgere il gruppo di Via Goito che dopo l’avventura congiunta del 2017 sull’Ilva vedrebbe la controllata del Tesoro e Leonardo Del Vecchio su fronti contrapposti, fonti finanziarie spiegano invece che l’ipotesi è più il frutto di una volontà del Governo di non scoprire il fianco alle critiche politiche in una partita delicata per il Paese (nel bilancio di Generali ci sono 60 miliardi di Btp), dopo la levata di scudi dell’opposizione e del Copasir la settimana scorsa sul blitz (peraltro atteso) del patron di Delfin, che non un disegno organico di reale contrasto.

Del Vecchio infatti con un 4,8% diretto e un 12,68% potenziale indiretto di Mediobanca, si pone in posizione di primo piano nel capitale delle Generali, posizione da contrastare eventualmente con il coinvolgimento anche degli altri azionisti tricolori come Francesco Caltagirone, i Benetton e la famiglia Boroli-Drago. Disegno organico che al momento non c’è. Le fonti infine spiegano che dal mondo politico-istituzionale ci sono state interlocuzioni sia con Mediobanca e che con Generali. Contattata sul tema, da Delfin non hanno voluto commentare l’ipotesi Cdp.

@andreadeugeni