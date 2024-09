Generali, stretto l'accordo per la cessione delle attività in Turchia

Generali cede le sue attività in Turchia. La compagnia, infatti, ha raggiunto un accordo per la vendita del 99,99% della sua partecipazione in Generali Sigorta a Kiler Holding (42% della quota), Ekol Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklıgı (9%), Arex Yatırım Holding (48%) e Arex Sigorta (1%). L’operazione, si legge in una nota, è "pienamente in linea con il piano strategico" che prevede di "perseguire una crescita sostenibile e migliorare il profilo degli utili del gruppo, concentrandosi sui mercati assicurativi in cui Generali ha una posizione di leadership".

Il contributo delle attività in Turchia al risultato operativo del gruppo viene definito "marginale", così come l’operazione avrà un "impatto trascurabile" sul Solvency II ratio di Generali. L’operazione "dovrebbe essere perfezionata entro la prima metà del 2025 ed è soggetta all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti".