Gentiloni, aiuti "mirati e temporanei" per economie "in acque turbolente"

Gentiloni: le economie europee "navigano in acque turbolente", servono aiuti "mirati e temporanei"

Ridurre la povertà, e rimediare ai rincari dell’energia, questi gli obiettivi-chiave rimarcati dal commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, al termine della riunione informale dell'Eurogruppo tenuta a Washington D.C. a margine degli incontri della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.

Dall’Europa 100 milioni per ridurre la povertà

“Con il contributo di oggi da 100 milioni di euro al Fondo fiduciario per la riduzione della povertà e la crescita stiamo integrando e sostenendo gli sforzi dei nostri Stati membri” a supporto dei Paesi vulnerabili e “questa decisione rappresenta un segnale molto importante che arriva nel momento opportuno” ha dichiarato il commissario europeo in occasione della firma dell’impegno da parte della Commissione.

“Le onde d'urto economiche provocate dalla guerra della Russia contro l'Ucraina stanno colpendo più duramente i Paesi a basso reddito, stimolando la domanda di prestiti agevolati al Fondo fiduciario del Fmi”, ha ricordato Gentiloni. “Per questo è importante raggiungere il target globale stabilito al G20 di 100 miliardi in contribuzioni volontarie dai diritti speciali di prelievo per i Paesi vulnerabili. Ora siamo arrivarti a 80 miliardi già promessi, dei quali 23 miliardi arrivano dagli Stati membri dell’Ue” ha aggiunto.

Gentiloni: “Fondamentale attuare al più presto una tassazione minima globale”

Al termine della riunione, alla quale ha partecipato anche la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, il commissario ha poi dichiarato che le economie europee dopo la ripresa dalla pandemia, sono tornate a "navigare in acque turbolente", e ha esortato" tutti gli Stati membri a sostenere quanto prima la direttiva sul secondo pilastro” dell’accordo Ocse sulla tassazione minima globale “per garantirne la rapida attuazione. La Commissione è pronta a utilizzare tutti i possibili strumenti legali per raggiungere questo obiettivo”.

Le nuove regole di tassazione minima “dovrebbero portare entrate aggiuntive necessarie in questa difficile fase economica e geopolitica. Altrettanto importanti sono le nuove regole, insieme a quelle che risulteranno dall'attuazione del primo pilastro sulla riallocazione dei diritti di tassazione, che porteranno maggiore equità nel mondo”.

Servono “aiuti mirati e temporanei” sui rincari energia

Per rispondere a questa crisi, e rimediare ai rincari dell’energia nell’Ue, però, le misure di sostegno all’economia e le proposte di bilancio degli Stati membri devono essere “mirate e temporanee”: “Devono evitare di alimentare ulteriormente l’inflazione, di compromettere i progressi verso i nostri obiettivi climatici o di creare un onere permanente sulle finanze pubbliche. Valuteremo i prossimi progetti di bilancio per il 2023 anche da questa prospettiva”, ha dichiarato ancora il commissario europeo.

“Dal Regno Unito abbiamo lezioni da imparare”

Rispondendo a una domanda sui suggerimenti che darebbe al nuovo cancelliere dello scacchiere britannico, Gentiloni ha infine commentato come l’Unione Europea non abbia "niente da insegnare, tantomeno al Regno Unito”, anzi “forse abbiamo delle lezioni da imparare”. Quanto accaduto al governo britannico “ci ricorda quanto è volatile la situazione e quanto dobbiamo essere prudenti con il nostro mix di politiche fiscali e monetarie. Facciamo i migliori auguri a Jeremy Hunt per il suo incarico”.