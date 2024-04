Un mega impianto green bresciano negli Usa, commessa da 90 mln per Turboden

Usa, commessa da 90 mln per la bresciana Turboden

Il know-how italiano fa gola agli Stati Uniti. Turboden, società bresciana specializzata in sistemi Orc (Organic Rankine Cycle) capaci di generare energia da diverse fonti, ha ricevuto una commessa da 90 milioni di euro in Utah da Fervo Energy.

“Forniremo tre turbogeneratori Orc per un totale di 90 MW per il sito di Cape Station, in Utah, dove Fervo Energy sta sviluppando un progetto da 400 MW totali. I nostri impianti saranno operativi dal 2026: rappresentano il nostro impegno commerciale più consistente nel settore dell’energia geotermica”, ha spiegato il ceo di Turboden Paolo Bertuzzi, come riporta il Sole24Ore.

Il progetto Cape Station di Fervo Energy, azienda fondata nel 2017 e con circa ottanta dipendenti, rappresenta un notevole impegno nel settore geotermico. Situato nel sud-ovest dello Utah, questo progetto promette di ridefinire la produzione di energia geotermica, con una capacità prevista di circa 400 MWe, un passo significativo verso soluzioni a emissioni zero.