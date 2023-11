Geox, ricavi in crescita a 582 mln. Sprint del canale multimarca (+8,2%)

Geox, ricavi in crescita nei primi nove mesi del 2023

Geox chiude in crescita i primi nove mesi del 2023. Nel periodo, i ricavi hanno raggiunto i 582 milioni di euro in progressione del 2,3% a cambi correnti (+4,1% a cambi costanti) rispetto al pari spaccato del 2022. Ad alimentare questo risultato è la buona performance delle vendite del canale multimarca che registra un +8,2 per cento. Il capitale circolante, in linea con le dinamiche stagionali, si attesta a 177 milioni di euro (contro i 123 milioni al 30 settembre 2022) ed è pari al 23,6% del fatturato degli ultimi dodici mesi.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2023 è pari a -129 milioni di euro, con un debito bancario pari a 139,1 milioni di euro e un valore positivo degli strumenti di copertura pari a 10,1 milioni di euro (rispettivamente -114,2 milioni di euro e +69,6 milioni di euro al 30 settembre 2022). Il management di Geox prevede per l’intero esercizio ricavi in crescita “low to mid single digit” (quindi entro il 5%) a tassi di cambio costanti (sostanzialmente stabili a tassi di cambio correnti).

Relativamente alla marginalità lorda, come scrive Pambianco, l’azienda stima che questa possa salire ulteriormente rispetto alla guidance di fine anno precedentemente indicata per raggiungere complessivamente un miglioramento di 250-300 punti base, grazie alle politiche di contenimento degli sconti e all’efficientamento della struttura dei costi della catena di fornitura.

“Il 2023 si presenta come un anno di stabilizzazione e crescita moderata dopo i forti incrementi registrati nei due anni precedenti” – ha commentato Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore di Geox. “La performance positiva”, continua, “è stata tuttavia parzialmente mitigata dagli effetti della razionalizzazione del perimetro e da un rallentamento nelle performance di vendita osservato nei mesi di maggio e di settembre a causa di condizioni metereologiche decisamente anomale in questi momenti cruciali per l’avvio delle vendite di stagione”.

“Riteniamo”, prosegue, “che il forte rimbalzo a doppia cifra registrato nelle nostre vendite comparabili in ottobre e in queste prime settimane di novembre sia correlato all’ evoluzione strategica verso il nuovo posizionamento di lifestyle Brand che punta ad aumentare la notorietà e la rilevanza di Geox al fine di crescere nel mercato femminile che è, da sempre, tra gli obiettivi di Geox”.