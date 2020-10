Giappone, Brunswick apre una sede a Tokyo: 24° ufficio nel mondo, 6° in Asia

Brunswick Group, società di consulenza strategica, ha annunciato l'espansione della propria presenza in Asia con l'apertura di una sede a Tokyo, che diventa il 24° ufficio di Brunswick nel mondo e il sesto ufficio in Asia.

L’obiettivo è consentire all'azienda di servire meglio le aziende giapponesi, mercato in cui è comunque presente da dieci anni, così come i clienti di tutto il mondo che operano in Giappone, nelle loro problematiche finanziarie, normative, politiche e sociali più critiche. Il team dell'ufficio di Tokyo fa parte del team globale di Brunswick in Giappone, che comprende più di 15 esperti giapponesi e consulenti bilingue negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.

Daisuke Tsuchiya, Head of Japan, supervisiona il team globale, lavorando a stretto contatto con David Ashton, partner, e Yoichiro Sato, direttore, e un team più ampio di consulenti sul campo a Tokyo. Neal Wolin, amministratore delegato, ha dichiarato: "Negli ultimi dieci anni, abbiamo avuto il privilegio di fornire consulenza ad alcune delle aziende più grandi ed entusiasmanti del Giappone in situazioni cruciali all'estero, nonché a società internazionali che espandono la loro presenza in Giappone. Basandosi sul forte slancio che il team ha già sviluppato, il nostro ufficio di Tokyo migliorerà notevolmente le nostre capacità nella regione e consentirà a Brunswick di servire ancora più clienti in Giappone e a livello internazionale".

Tsuchiya ha assicurato che "il team di Tokyo continuerà a lavorare senza problemi con esperti consulenti di lingua giapponese in tre diversi fusi orari e nel settore globale di Brunswick e offrirà esperti per fornire consulenza strategica 24 ore su 24 ai clienti. Il nostro obiettivo è supportare le aziende giapponesi nelle situazioni più complesse e intense che devono affrontare all'estero e le aziende non giapponesi per le criticità che devono affrontare in Giappone ".

Tim Payne, Senior Partner, Head of Asia, ha dichiarato: "Il nostro team globale in Giappone ha avuto un anno di svolta nel 2019 e ha continuato questo forte slancio nel 2020, vincendo mandati chiave per le aziende giapponesi negli Stati Uniti, Sud-est asiatico, Europa, Africa, Medio Oriente East e molte società non giapponesi in Giappone in settori tra cui servizi finanziari, industrie di consumo, tecnologia, media, industria, immobiliare, ospitalità e no-profit. Il mercato giapponese ha mostrato forti opportunità di crescita, anche durante la pandemia da Covid-19, con un forte appeal tra i clienti per la consulenza strategica e il supporto che solo Brunswick può fornire ". L'ufficio di Brunswick a Tokyo si trova nel cuore del quartiere degli affari di Marunouchi.