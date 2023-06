Ginori 1735 nomina la modella Ko So-young come brand ambassador in Sud Corea

Ginori 1735 nomina Ko So-young in qualità di brand ambassador in Corea del Sud

Ko So-young sarà la nuova brand ambassador di Ginori 1735 per la Corea del Sud.

Il noto marchio, tra i leader mondiali nel settore della porcellana e del design, ha scelto proprio la modella e attrice coreana per rappresentare il lavoro sartoriale che porta avanti da tre secoli, e così trasmettere maggiore consapevolezza e riconoscimento del marchio Made in Italy anche in estremo Oriente. La gamma di prodotti della manifattura Ginori promuove un “moderno Rinascimento” che si traduce in collezioni per la tavola, oggetti d’arte e per il living, gift, lampade, arredi e tessuti, cristalli e posate.

Ginori 1735



“Ko So-young possiede una personalità carismatica, oltre ad essere un’appassionata e una collezionista delle nostre creazioni. Siamo guidati dalla stessa passione per la creatività e la bellezza e siamo quindi entusiasti che collabori con noi” ha commentato Alain Prost, Presidente e Amministratore Delegato di Ginori 1735. La partnership con Ko So-young è stata ufficializzata in occasione dell’apertura del nuovo negozio Ginori 1735 a Seoul.