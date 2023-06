Liguori Gioielli abbraccia le criptovalute, al via la partnership con Coinbar

Liguori Gioielli, al via la partnership con Coinbar

Coinbar, rinomata piattaforma di pagamento in criptovalute, continua la sua espansione nel mondo del retail. Annuncia oggi, infatti, la joint venture con Liguori Gioielli, nome di primo piano nel settore della gioielleria di lusso, per l'integrazione di pagamenti digitali sicuri e convenienti che rivoluzioneranno il modo in cui le persone acquistano beni di lusso.

Liguori Gioielli è la prima catena multi-brand in Italia con sei punti vendita, che grazie alla joint venture punta ad ampliare clientela e servizi, raggiungendo nuovi mercati globali e offrendo soluzioni di pagamento all'avanguardia.

Sono numerosi i vantaggi offerti ai clienti nelle boutique Liguori. In primo luogo, i pagamenti in criptovalute offrono maggiore sicurezza e privacy, consentendo transazioni rapide ed efficienti senza dover, necessariamente, condividere informazioni finanziarie personali. In secondo luogo, grazie alla natura decentralizzata delle criptovalute, i pagamenti possono essere effettuati a livello globale senza restrizioni legate ai confini o ai cambi valutari, semplificando l'acquisto di gioielli per i clienti internazionali.