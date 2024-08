L'Italia è una paese pet-friendly: ecco come lo scambio casa può combattere l'abbandono degli animali

Giornata Mondiale del cane: con HomeExchange il viaggio diventa pet-friendly

Ogni anno, trovare qualcuno che si prenda cura dei propri amici a quattro zampe durante le vacanze può essere un vero rompicapo. Tra le soluzioni a pagamento, come il pet-sitting e i canili specializzati, spesso non adatti a tutti i cani, la scelta non è semplice. Senza contare che, purtroppo, in alcuni casi si ricorre ancora all’abbandono: secondo l’Enpa sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dall'Ente nel 2023.

Le forme di turismo responsabile, come lo scambio-casa, possono rappresentare un deterrente efficace contro questa pratica terribile. Questo modello di turismo si basa infatti sui valori di fiducia, rispetto e gentilezza, unendo persone che credono in questi principi e che scelgono di affidare le proprie case e, in alcuni casi, anche i propri animali domestici a perfetti sconosciuti, garantendo loro la tranquillità del proprio ambiente quotidiano.

Naturalmente, non è una soluzione adatta a tutti i proprietari e a tutti i cuccioli. Ogni padrone conosce meglio di chiunque altro quanto il proprio cane o gatto possa tollerare la presenza di estranei. Per comprendere come lo scambio-casa possa essere compatibile con la presenza di un animale domestico, in occasione della Giornata Mondiale del Cane, che si celebra oggi, 26 agosto, HomeExchange ha studiato le abitudini relative alla gestione degli animali durante uno scambio casa, stilando anche una lista di consigli utili per chi decide di partire con il proprio pelosetto.

Amici a quattro zampe e scambio casa, i dati per l’Italia

In Italia, il numero di abitazioni presenti su HomeExchange ha raggiunto quota 21.196, che corrisponde al 4,7% del totale mondiale. Di queste, ben 6.287, ovvero il 30% del totale nazionale, sono pet-friendly o sono case in cui c’è almeno un animale (cane, gatto o altro). Andando più nel dettaglio di questi dati, si scopre che sono 3.405 le abitazioni che ospitano almeno un animale di cui prendersi cura. Mentre sono 3.933 quelle in cui gli animali sono espressamente benvenuti.

Evoluzione del numero di case pet-friendly nel nostro Paese

L'evoluzione del numero di case con animali da accudire in Italia ha visto un notevole incremento negli ultimi anni. Dal 2019 al 2024, il numero di queste proprietà è aumentato significativamente: da 652 nel 2019 (4,5% delle nuove case online create in Italia) a 1.515 nella prima parte del 2024 (24,5% delle nuove case online create in Italia). Questo trend di crescita continua evidenzia una sempre maggiore sensibilità e predisposizione delle famiglie italiane ad accogliere e prendersi cura degli animali domestici, confermando il nostro Paese come una tra le 10 nazioni più pet-friendly in Europa.

Una classifica europea: a che punto è l’Italia?

Tra i paesi europei più accoglienti verso gli animali domestici, la Slovenia spicca al primo posto con il 24,3% delle abitazioni online che accettano animali. Segue la Polonia con il 24% e la Serbia con il 21,3%. Al quarto posto troviamo la Finlandia con il 20,4%, mentre la Lituania e la Croazia occupano rispettivamente il quinto e il sesto posto con il 19,9% e il 19,8%. La Grecia si posiziona subito dopo, al settimo posto, con il 19,7%. Italia e Repubblica Ceca occupano l’ottavo e il nono posto, rispettivamente con il 18,6% e il 18,1%. L'Albania copre invece la decima posizione con una percentuale sempre del 18,1%.

I consigli di HomeExchange per chi viaggia con gli animali

L'alloggio non è l'unico aspetto da considerare quando si viaggia con animali domestici; una preparazione adeguata per il viaggio è altrettanto fondamentale. È importante avere un passaporto per l'animale, necessario per gatti, cani e furetti, mentre per altri animali, come i conigli, potrebbero esserci normative diverse, che è consigliabile verificare in anticipo.

È poi essenziale utilizzare un trasportino comodo e pratico che possa essere sistemato sotto il sedile dell’aereo. Gli animali di taglia medio/grande dovranno invece viaggiare in stiva. Per garantire la loro sicurezza, è consigliabile etichettare il trasportino e il collare dell'animale con i dati di contatto e l'indirizzo della destinazione.

Infine, è bene ricordare che viaggiare può essere stressante per un animale, soprattutto se non ha mai fatto tratte particolarmente lunghe. L'uso di farmaci per ridurre l'ansia o prevenire la nausea può essere utile.

La parola ai membri di HomeExchange

Di seguito, la testimonianza di Marialuisa ed Emanuele, una delle tante famiglie italiane che hanno deciso di aprire le porte della loro casa agli animali. La loro dimora, situata alle porte di Mantova, è una deliziosa residenza in stile rustico, dal fascino intimo e accogliente. La casa è dotata di un grazioso giardino e di un'ampia terrazza, perfetta per momenti di relax all'aria aperta. Al primo piano, si trovano la cucina, il soggiorno, un bagno e la lavanderia, mentre al secondo piano sono situate due camere da letto, un ulteriore piccolo bagno e l'accesso alla terrazza.

Scopriamo ora cosa hanno da raccontare sulla loro esperienza come membri di HomeExchange e sull'accoglienza degli amici a quattro zampe.

“Amiamo gli animali e la nostra casa è aperta anche a loro. Siamo assolutamente convinti che, quando decidi di adottare un animale domestico (un cane, un gatto, un criceto o un pappagallo...), questo diventa parte della tua famiglia, ecco perché è importante poter condividere anche con lui i momenti speciali delle vacanze. Ovviamente sappiamo che non è facile lasciare la propria casa ad altre persone perché è un luogo che si ama, dove ognuno di noi trascorre le sue giornate e conserva le proprie cose, preziose o meno. HomeExchange è un atto molto importante di responsabilità reciproca, rispetto e fiducia. Questo, secondo noi, è lo spirito giusto dello scambio casa. E se hai un animale domestico, questo rispetto deve essere ancora più forte. Lo diciamo come ospiti, ma anche come ospitanti,” affermano Marialuisa ed Emanuele. “Fino ad ora, le nostre esperienze sono sempre state positive: l'estate scorsa sono stati da noi due cani, e ora c'è un adorabile gatto. All’inizio siamo sempre un po' preoccupati per la nostra casa, ma quando gli ospiti ci mandano una foto del loro animale domestico, capiamo che è tutto tranquillo. Ora stiamo trascorrendo le nostre vacanze in Toscana, in una casa tipica di un antico borgo. Il nostro Pippo è con noi e possiamo fare molte cose insieme”, conclude la coppia.

Marialuisa ed Emanuele non sono però gli unici membri di HomeExchange a sfruttare i vantaggi della piattaforma per viaggiare con il proprio amico a quattro zampe. Eleonora, proprietaria di una splendida villa con piscina immersa nella campagna umbra, racconta così la sua esperienza durante l'ultimo viaggio in compagnia del suo bassotto Ettore.

“Ettore, il nostro piccolo bassotto, ci accompagna sempre nelle nostre avventure! Durante il nostro ultimo viaggio in Olanda, ha mostrato le sue migliori maniere, quasi come se sapesse di essere un ospite speciale. Era entusiasta delle passeggiate mattutine e ha persino fatto amicizia con i cani dei vicini, che venivano a trovarci al mattino e alla sera. Ammirò davvero le persone che viaggiano con i loro animali domestici; sono sempre gli ospiti più rispettosi e piacevoli”, racconta Eleonora.

Infine, ecco la testimonianza di Michael, che vive a Roma e, a differenza degli altri due membri della piattaforma, è solito lasciare il suo Labrador a casa durante gli scambi. Per questo motivo, si affida al supporto degli ospiti che soggiornano nella sua villa a quattro piani per prendersi cura del suo animale.

“Di solito non viaggiamo con il nostro cane Tawana, perché è un Labrador piuttosto grande e poco pratico da trasportare. Questo significa che gli ospiti che scambiano casa con noi hanno l'opportunità di conoscerla e l'esperienza di tutti è sempre stata positiva. Ricordo in particolare una famiglia con bambini piccoli che inizialmente era un po' nervosa all'idea di soggiornare in casa con un cane. Nonostante questo, si sono affezionati talmente tanto a Tawana che decisero di prolungare il soggiorno per trascorrere più tempo con lei. Anche se erano venuti per visitare Roma, sembrava che per i bambini il momento culminante del viaggio fosse stata l'amicizia che avevano stretto con Tawana”, ricorda Michael.

Viaggiare è un’esperienza speciale e arricchente, quando fatta in compagnia del proprio amico a quattro zampe o sapendo che è al sicuro in casa ancora di più! Che si tratti di esplorare nuovi luoghi insieme o di sapere che il nostro fedele compagno è felice e protetto mentre siamo via, HomeExchange è la scelta ideale per garantire una vacanza comoda e serena a tutti.