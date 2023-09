Gitti si lancia nel business del recupero crediti: nasce Gpg Credit Management

Gitti punta sul business del recupero crediti, a Castello Perno il 45% del capitale

Il noto avvocato Gregorio Gitti, ex parlamentare del Pd e marito di Francesca Bazoli (figlia di Giovanni, presidente emerito di Intesa Sanpaolo) si lancia nel business del recupero crediti.

Qualche settimana fa, infatti, a Brescia davanti al notaio Chiara Grazioli si sono presentati la Bazoli nella sua qualità di presidente della Castello di Perno (società condivisa col marito), Alba Pittaro della A7 e Paolo Gesa per costituire la nuova Gpg Credit Management. La newco vede la Castello di Perno detenere il 45% del capitale, col 30% della A7 e il restante 25% di Gesa. Gitti è presidente del consiglio d’amministrazione composto dal figlio Giovanni, Pittaro e Elisabetta sansone.

La newco ha per oggetto “la prestazione di servizi nell’ambito del recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, l’esecuzione di tutte le prestazioni ausiliarie funzionali alle riscossione dei crediti insoluti” nonché “l’acquisto a titolo definitivo ai fini del recupero di credit prevalentemente ipotecari classificati in sofferenze ceduti da banche o altri intermediari”.

Gesa è amministratore delegato di Officine Cst, società specializzata nella gestione di crediti sia in bonis che deteriorati verso la pubblica Amministrazione e il mercato retail e corporate, il cui azionista di riferimento è il fondo di private equity Cerberus. Gesa ha alle spalle più di 12 anni di esperienza nella divisione risk management, pianificazione strategica e operazioni straordinarie della bresciana Banca Valsabbina.