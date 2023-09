Carrai, lo speaker di Renzi cerca consiglio: utili a picco per la società Cmcl

Cambridge Management Consulting Labs, utili a picco per la società di consulenza di Carrai, speaker di Renzi

Numeri in calo per Cambridge Management Consulting Labs (Cmcl), società di consulenza aziendale nata dieci anni fa e di cui Marco Carrai, storico consigliere di Matteo Renzi è azionista importante col 21%. Qualche giorno fa, infatti, a Milano s’è svolta l’assemblea dei soci per approvare il bilancio 2022 chiuso con un utile di 51mila euro, in calo dagli oltre 191mila euro di profitto dell’esercizio precedente a fronte di ricavi consulenziali anch’essi in calo anno su anno da 2,3 a 1,2 milioni.

C’è da osservare che Carrai non era presente alla riunione perché il verbale d’assemblea riporta che erano presenti solo due soci portatori assieme del 37,2% del capitale, pari però al 63,9% dei diritti di voto: la Gap.Fr del presidente Renato Sica col 21% e la Sdb dell’amministratore delegato Vittorio Giaroli col 16,2%. La società detiene poi azioni proprie per il 41,7%. “L’esercizio di riferimento del bilancio - spiega la nota integrativa – è stato caratterizzato dallo sviluppo di due nuove practice aziendali, Energy e PNRR, al fine di garantire una maggiore differenziazione dei servizi di consulenza offerti”. Cmcl detiene la maggioranza di Cgnal, società di consulenza aziendale per l’information technology presieduta da Carrai (che ne è socio al 17%), che ha chiuso il 2022 con ricavi per 1,2 milioni (oltre 1,3 milioni nel 2021) e un utile dimezzato anno su anno da 30mila a 16mila euro.