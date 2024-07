Google Cloud Italia, Raffaele Gigantino nominato nuovo Country Manager

Google Cloud nomina Raffaele Gigantino: ecco chi è il nuovo country manager per l'Italia

Google Cloud annuncia oggi la nomina di Raffaele Gigantino a nuovo Country Manager per l'Italia. In questo ruolo, Raffaele avrà la responsabilità di guidare il team e le attività di Google Cloud nel Paese. Si occuperà inoltre di definire la strategia di vendita e di crescita dell'azienda e di continuare a sviluppare le operazioni di vendita go-to-market in questo mercato europeo chiave.

Negli ultimi anni, Google Cloud ha aperto due cloud region in Italia e ha posato un cavo sottomarino favorendo l'innovazione grazie a infrastrutture locali messe a disposizione di aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni. Imprese leader di settore e startup come Generali, Technogym e Connected Stories, insieme a molti altri, hanno già adottato la tecnologia IA di Google Cloud per innovare e migliorare i loro processi.

Raffaele porta oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, avendo recentemente ricoperto la carica di Country Manager Italy & Managing Director presso VMware by Broadcom. Prima di VMware, ha ricoperto posizioni di leadership presso Microsoft, tra cui quelle di Sales Director for Central Public Administration e Director of Solution Sales for Data and Artificial Intelligence - Cloud & Enterprise per l'Europa occidentale.

“Siamo entusiasti di accogliere Raffaele alla guida di Google Cloud in Italia,” ha dichiarato Anthony Cirot, vice presidente EMEA South di Google Cloud. “La sua profonda conoscenza del contesto locale, unita alla vasta esperienza nelle tecnologie cloud e nell'intelligenza artificiale, così come la sua passione per l'eccellenza nelle vendite e lo sviluppo delle persone, lo rendono la persona giusta per guidare i nostri sforzi in Italia."

Laureato in ingegneria elettronica presso l'Università di Salerno, Raffaele ama andare in bicicletta, degustare vini italiani, viaggiare e immergersi in nuove culture.