TIM Enterprise e Google Cloud: inaugurato il primo Customer Innovation Center

TIM Enterprise e Google Cloud aprono a Torino il primo Customer Innovation Center: AI e Cloud in mostra

Oggi a Torino ha preso vita un nuovo capitolo nell'ambito dell'innovazione tecnologica, con l'inaugurazione del primo Customer Innovation Center dedicato allo sviluppo e alla sperimentazione del Cloud e dell’Intelligenza Artificiale. Questo laboratorio intelligente, frutto della collaborazione tra TIM Enterprise e Google Cloud, si propone di dimostrare le potenzialità rivoluzionarie di queste tecnologie applicate a settori chiave quali le smart city, il turismo, il settore manifatturiero, il retail e il settore finanziario.

La struttura, collocata presso l'OGR Tech di Torino, è stata concepita con l'obiettivo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, abbracciando i nuovi scenari di innovazione digitale. Si tratta di un vero e proprio showroom flessibile e adattabile, progettato per offrire una visione concreta delle tecnologie emergenti e dei loro impatti trasformativi sulle imprese e sul settore pubblico. TIM Enterprise e Google Cloud hanno deciso di mettere al centro del loro Customer Innovation Center le tecnologie più disruptive del momento, tra cui l’Intelligenza Artificiale Generativa e Predittiva, la Realtà Virtuale e Aumentata, il Machine Learning e l’Internet of Things. Queste soluzioni smart mirano a sviluppare la competitività e il business delle aziende e degli enti pubblici, in un contesto in continua evoluzione.

Secondo una recente ricerca condotta dal Centro Studi TIM in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, il mercato dell’Intelligenza Artificiale è in forte crescita anche in Italia. Si stima che il suo valore raggiungerà i 6,6 miliardi di euro nel 2027, con un significativo contributo alla crescita del PIL italiano. L'adozione di sistemi di automazione e Intelligenza Artificiale è sempre più diffusa, con il 60% delle grandi aziende già utilizzatori attivi di queste tecnologie, come evidenziato da fonti del Politecnico di Milano.

“Vogliamo semplificare le scelte tecnologiche di aziende ed enti pubblici che si trovano oggi ad operare in un mercato sempre più veloce, in cui il Cloud e l’Intelligenza Artificiale sono fra i principali acceleratori della trasformazione digitale. In questi comparti noi siamo protagonisti, basti pensare che nel 2023 abbiamo registrato ricavi cloud per 1 miliardo di euro, con un trend in forte crescita che è proseguito nel primo trimestre di quest'anno. Come TIM Enterprise, mettiamo a disposizione risorse e competenze con l’obiettivo di far crescere tutta la filiera dell’innovazione, anche attraverso centri di eccellenza come questo inaugurato oggi a Torino. Il nuovo Customer Innovation Center rafforza il rapporto con le aziende, la Pubblica Amministrazione e i nostri partner, come Google Cloud, rendendoci sempre più portatori di innovazione”, ha dichiarato Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM.

Paolo Spreafico, Director, Customer Engineering, Italy, Google Cloud, ha aggiunto: “Con l'importanza crescente dell'IA e del cloud per le organizzazioni italiane, il Customer Innovation Center di Torino emerge come risorsa chiave per la trasformazione digitale e l'innovazione. Questo centro d'eccellenza fungerà da faro, fornendo alle imprese e alle organizzazioni pubbliche italiane le risorse e le competenze necessarie per sfruttare appieno il potenziale di trasformazione di queste tecnologie. Attraverso la collaborazione e l'apprendimento pratico, il centro doterà aziende ed enti degli strumenti per sviluppare soluzioni innovative che affrontino le loro sfide specifiche e li rendano protagonisti della trasformazione digitale”.

Il Customer Innovation Center non solo intende promuovere l'innovazione tecnologica, ma vuole anche contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. Attraverso l'applicazione del Cloud e l'analisi dei dati tramite Intelligenza Artificiale, si prevede di sostenere le politiche industriali di filiera e di migliorare la qualità della vita delle persone. All'interno del Centro, gli ospiti possono esplorare aree demo che mostrano le potenzialità delle applicazioni tecnologiche proposte. Da TIM Urban Genius, piattaforma per la gestione delle città smart, alle soluzioni di realtà virtuale e aumentata per l'esperienza immersiva di contenuti culturali, il Customer Innovation Center offre un'ampia panoramica delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

Con questa iniziativa, Torino si conferma un punto di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica. Il Customer Innovation Center si unisce ad altri hub attivi nella città, come l'Opening Future Hub, evidenziando il ruolo chiave che il capoluogo piemontese sta assumendo nel panorama ICT nazionale. All’evento di inaugurazione hanno partecipato l’Assessora alla Transizione Digitale e all’Innovazione della Città di Torino, Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIM, Paolo Spreafico, Director, Customer Engineering, Italy, Google Cloud, Maria Enrica Danese, Direttrice Corporate Communications and Sustainability di TIM e James Dean, Global AI Specialist Google Cloud. Tra gli altri partecipanti Alberto Pastore, Pro Rettore e Direttore del Dipartimento di Management, Sapienza Università di Roma, Michele Costabile, Professore Ordinario di Marketing, Università Luiss di Roma, Paola Pisano, Docente di Gestione dell’Innovazione, Università di Torino, Andrea Cosentini, Head of Data Science & Responsible AI, Intesa Sanpaolo, Benedetto Di Salvo, CEO Italtel, Fabio Iaione, Country Manager Italy, Qualcomm, Emanuele Torlonia, Managing Director IAG & Managing Partner Eden Ventures, Mattia Carretti, Co-founder, fuse*.