Google, dall'Antitrust sudcoreano una multa da quasi 180 milioni di dollari

In arrivo altri guai. L’Antitrust sudcoreano ha annunciato una multa da quasi 180 milioni di dollari al colosso del “Big Tech” Google. Il motivo è sempre il solito: l’abuso di posizione dominante sui mercati dei sistemi operativi mobili con il fine di seppellire pian piano la concorrenza.

La Kftc (Korea Fair Trade Commission) ha accusato Google di aver “costretto” altri colossi tra cui Amazon, Samsung e Acer a firmare accordi anti-frammentazione.

Comunque, la multa da Seul è solo l’ultima di una serie di sanzioni contro i giganti del tech ed è maturata tra l’altro a poche settimane dal via libera del parlamento sudcoreano, per la prima volta al mondo, di una legge per vietare ai principali operatori di app store come Google e Apple di costringere gli sviluppatori di software a utilizzare i loro sistemi di pagamento, dichiarando così di fatto illegali i loro redditizi monopoli su Play Store e App Store.

Ma non è tutto. La scorsa settimana, la legge americana ha ordinato a Apple, il colosso di Cupertino, di allentare il controllo sul suo sistema di pagamento dell’App Store in una battaglia antitrust con il produttore di Fortnite, Epic Games. Google e Apple dominano il mercato delle app online in Corea del Sud, la dodicesima economia più grande del mondo, nota per la sua avanzata spinta tecnologica.