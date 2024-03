Google, multa bomba da 250 milioni di euro. Assist dell'Antitrust agli editori

Francia, Google multata per 250 milioni di euro

L'Antitrust francese ha inflitto a Google una multa di 250 milioni di euro (272 milioni di dollari) per aver violato un accordo sui termini di pagamento alle aziende di media per la riproduzione dei loro contenuti online.

L'Autorità francese per la concorrenza ha dichiarato in un comunicato che la multa è stata comminata per "non aver rispettato gli impegni presi nel 2022" e ha accusato Google di non aver negoziato in "buona fede" con gli editori di notizie sull'importo da corrispondere per l'utilizzo dei loro contenuti.