Google supera le attese, nel terzo trimestre utile a 18,9 miliardi di dollari

Google, grazie al motore pubblicitario ricavi a 65,1 miliardi, in rialzo del 41%

La società madre di Google, Alphabet, ha battuto le aspettative con un utile nel terzo trimestre di 18,9 miliardi di dollari, grazie al prosperare del suo motore pubblicitario online e dei servizi cloud. I ricavi, pari a 65,1 miliardi di dollari, hanno superato di circa il 41% quelli dello stesso periodo dell'anno scorso.

Il leader mondiale della pubblicità online, oggetto di numerose indagini e procedimenti giudiziari per sospetto di pratiche anticoncorrenziali, continua a raccogliere maggiori entrate sia grazie a YouTube che al suo motore di ricerca.

Da luglio a settembre, il suo servizio video ha venduto 7,2 miliardi di dollari di spazi pubblicitari finemente mirati per contenuto e utenti, contro i 5 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Nel frattempo, l'attività cloud ha raggiunto quasi 5 miliardi di dollari di entrate, con un aumento del 45% in un anno.

"La trasformazione digitale e il passaggio al lavoro ibrido (in ufficio e da remoto, ndr) continuano e i nostri servizi cloud aiutano le aziende a collaborare", ha affermato in una nota il numero, uno Sundar Pichai. Per il trimestre in corso, quello delle festività di fine anno, Alphabet spera di trovare un posto anche nel mercato degli smartphone. Questo mese ha rilasciato Pixel 6, una nuova linea di dispositivi con un processore progettato da Google e numerose funzionalità di intelligenza artificiale.