Governo, Franco e tecnici riscrivono la Manovra. Il testo ufficiale è sparito

Governo, Franco e tecnici riscrivono la Manovra. Testo ufficiale sparito

Il ministro dell'Economia Daniele Franco e i tecnici del Tesoro starebbero ancora lavorando - si legge sul Fatto Quotidiano - a modifiche della Legge di Bilancio, nonostante l'approvazione del testo sia già avvenuta in Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre. Il documento per legge andrebbe approvato entro il 20 ottobre e contestualmente inviata alle Camere, che devono a loro volta approvarla, per evitare l’esercizio provvisorio del bilancio. Ma il documento è diventato fantasma e non è mai comparso in Gazzetta Ufficiale, né è mai arrivato in Parlamento. Dopo quasi due settimane è ancora al Tesoro, dove, come confermano gli stessi addetti ai lavori, è in fase di modifica.

Il Regolamento però - prosegue il Fatto - prevede che ogni ministro riceva i testi almeno 5 giorni prima del Consiglio e possa esprimere il suo parere in una riunione preparatoria almeno due giorni prima. Tradotto: non si può far finta di approvare il Bilancio in Cdm e poi far riscrivere norme su fisco, pensioni, Rdc, etc. al ministro Daniele Franco e a un gruppo di tecnici per 2 settimane. E ancora: non si può legiferare attraverso trattative segrete tra soggetti che non hanno titolo a farle col risultato, o forse l’intenzione, di comprimere il passaggio parlamentare, in cui posizioni e voti sono invece pubblici e legittimi.