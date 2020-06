Governo, l'Italia verso il sì al Mes. Speranza studia il piano da 20 miliardi

L'emergenza Coronavirus non è ancora del tutto alle spalle in Italia, anche se il Paese con le riaperture definitive di oggi (confini regionali) e quelle del 15 giugno (frontiere) sembra tornare verso la 'normalità'. La pandemia ha causato però diversi danni, dovuti anche alla carenza di ospedali e personale medico, è per questo - come riporta il Sole 24 Ore - che il governo sta seriamente pensando di dire sì al Mes. Conte, avrebbe affidato al ministro della Salute Roberto Speranza il compito di preparare un piano per mettere definitivamente in sicurezza il il servizio sanitario nazionale. Il ministro sta lavorando ad un dossier che prevede 20 miliardi d'investimento, gran parte provenienti dal Mes ma anche una fetta del Recovery Fund.

Il piano poggia sul potenziamento della rete ospedaliera e di quella delle cure del territorio. Per queste due voci Speranza ipotizza una spesa di 10 miliardi a testa. Dentro queste cifre sono comprese anche le assunzioni di nuovo personale medico e la stabilizzazione dei precari. Questi fondi serviranno anche a finanziare il progetto relativo agli "infermieri di famiglia", ne verranno assunti subito 9.600, ma il fabbisogno sarebbe di un totale di 30 mila persone.