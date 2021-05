Governo, quanto guadagna Draghi? Da premier zero. Il più ricco è Colao: 4 mln

Il sito ufficiale della Presidenza del Consiglio ha pubblicato tutti i dati e i documenti relativi agli adempimenti fiscali dei ministri. La sorpresa più grande arriva proprio dal premier Mario Draghi, che nonostante il suo curriculum di livello assoluto non è affatto il più ricco all'interno della maggioranza. Il capo del governo - si legge sul Corriere della Sera - non percepisce alcun compenso di nessuna natura connesso alla sua attuale carica. Il reddito del premier del 2020, anno fiscale 2019, secondo l’ultima dichiarazione pubblicata sul portale "amministrazione trasparente", ammonta a poco più di 580 mila euro (581.665 euro). Nella dichiarazione Draghi dichiara il possesso di dieci fabbricati (uno a Londra), alcuni in comproprietà e uno in comunione dei beni, e sei terreni. Il premier ha una quota di 10 mila euro nella società «Serena».

Pubblicati anche i dati dello staff del capo del governo. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli ha un reddito imponibile di 212 mila euro, secondo l’ultima dichiarazione. Fra le curiosità la dichiarazione dei redditi inglese di Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione digitale, con oltre due milioni di sterline di compensi che risulta in assoluto il più ricco dell'attuale esecutivo. La più staccata tra i ministri - spiega la Stampa - è Elena Bonetti (Pari opportunità e famiglia) con 70.364 euro ed ancora più giù l’ex ministro ed oggi sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola che nella dichiarazione presentata nel 2020 dichiarava solamente 33.375 euro. Il sottosegretario con delega alla sicurezza pubblica Franco Gabrielli, grazie all’incarico precedente di capo della Polizia ha dichiarato 189.468 euro.