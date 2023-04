Gruppo BCC Iccrea, approvato il Piano Industriale 2023-2025

Gli scatti d'Affari

Gruppo BCC Iccrea: gli obiettivi e le linee strategiche del Piano Industriale 2023-2025 Gruppo BCC Iccrea ha presentato il nuovo Piano Industriale 2023-2025, che conferma l'efficacia del modello di business del Gruppo Bancario Cooperativo, orientato a realizzare economie di scala valorizzando autonomia, localismo e prossimità delle Banche aderenti. Nel Piano sono previsti importanti investimenti tecnologici e digitali per rendere il modello sempre più efficiente e moderno, evolvere l'offerta delle società prodotto e rinforzare il supporto alle comunità, per continuare ad essere protagonisti dello sviluppo sostenibile dei territori. Il piano prevede 5 principali ambiti di intervento: profittabilità sostenibile e sostegno ai territori, con un aumento della marginalità ordinaria netta in linea con la natura cooperativa del Gruppo; presidio della qualità del credito, con il proseguimento del percorso di de-risking per consolidare i progressi raggiunti negli ultimi 3 anni; un ulteriore rafforzamento della posizione di capitale e di liquidità, per continuare ad eccellere dal punto di vista patrimoniale e finanziario; incremento del digitale, per abilitare un nuovo concetto di prossimità; IT, con importanti investimenti e un nuovo modello di sourcing IT per affrontare le sfide del mercato. A tutto ciò si accompagnerà un continuo impegno trasversale sul fronte ESG per supportare lo sviluppo sostenibile del territorio, per agevolare la transizione ecologica, l'innovazione e la digitalizzazione. Giuseppe Maino, Presidente Gruppo BCC Iccrea, ha commentato: "Con il nuovo piano industriale 2023-2025 vogliamo assicurare alle nostre BCC un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dei territori. È un percorso che permetterà all'intero Gruppo di accrescere il suo impegno verso le comunità, di continuare a essere un punto di riferimento per famiglie e PMI, e di offrire a soci e clienti strumenti nuovi, moderni e puntuali per le loro esigenze. I 50 miliardi di euro di nuove erogazioni che ci impegniamo a realizzare sono l'evidenza della nostra profonda attenzione ai territori che meritano di crescere, ma anche la testimonianza che abbiamo realizzato, sinora, un percorso virtuoso secondo logiche di servizio all'economia reale".