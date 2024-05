Gruppo Mondadori, ricavi in aumento del 3,8%. Confermato l'outlook sul 2024

Mondadori, i ricavi nel primo trimestre salgono a 166,1 milioni

Nonostante la stagione di bassa redditività, il primo trimestre del 2024 ha riportato risultati solidi per Mondadori. Secondo un report di Intermonet, sebbene il periodo sia notoriamente caratterizzato da una bassa attività economica, i risultati finanziari hanno superato le aspettative. Le entrate sono state di €166 milioni, in aumento del +3,8% rispetto all'anno precedente (+1,5% organico) e hanno superato le previsioni di mercato di circa lo +0,2%. Il settore del commercio librario ha visto un aumento significativo, raggiungendo €92,0 milioni, con una crescita del +4,2% anno su anno (+1,7% organico). Questo incremento è stato attribuito alla qualità del piano editoriale e al contributo della recente acquisizione di Star Shop (€2,2 milioni).

Nel comparto dell'istruzione, le vendite hanno risentito della consueta bassa stagionalità, registrando ricavi per €9,2 milioni. Nel settore del retail, le vendite sono aumentate del +9% anno su anno (+5% organico), raggiungendo €43,8 milioni, superando le aspettative di mercato del +4% grazie alle vendite in crescita nei punti vendita fisici. Il segmento dei media ha mostrato solo una lieve diminuzione (-0,9% anno su anno), ma ha beneficiato di una forte crescita dei ricavi pubblicitari digitali (+25% anno su anno). L'EBITDA rettificato è stato in linea con le previsioni, registrando un aumento del +9% rispetto all'anno precedente, sostenuto soprattutto dai settori del commercio librario e del retail.

Nonostante i risultati operativi positivi, il risultato netto è stato negativo per €-7,1 milioni, in linea con le previsioni, ma peggiore rispetto all'anno precedente per €1,9 milioni. Questa performance è stata influenzata da voci non ricorrenti (-€1,3 milioni) e da minoranze (-€1,0 milione). Tuttavia, il debito netto è migliorato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo €133,3 milioni, in parte grazie all'acquisizione di Star Shop e al cash-out del dividendo. La generazione di cassa ordinaria è stata forte, confermando la capacità del Gruppo di finanziare la crescita esterna e di mantenere la politica di remunerazione degli azionisti.

Le prospettive per l'intero anno 2024 sono positive, con previsioni confermate dalla direzione aziendale. Si prevede una crescita dei ricavi a cifre basse, un aumento dell'EBITDA rettificato a cifre medio-basse, e un margine EBITDA rettificato di circa il 17%.

Durante la conference call, la direzione si è espressa soddisfatta dell'avvio dell'anno, evidenziando una performance migliore del previsto nel mercato del commercio librario, segno di dinamismo nel settore. Nel comparto dell'istruzione, la campagna di adozione è quasi completata, mentre nel retail la strategia di espansione della rete di negozi diretti ha dato buoni risultati.

Le stime per il 2024 rimangono invariate, confermando l'indicazione di acquisto del titolo con un target price di €3,3. La solidità dei risultati e la coerenza con le previsioni della direzione confermano una visione positiva per il futuro. La valutazione del titolo rimane molto interessante, soprattutto in termini di rendimento del flusso di cassa libero (11%-12%), con una valutazione attuale inferiore alla media del settore dell'editoria.