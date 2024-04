Mondadori investe nelle webnovel: giro d'affari di 3 mln in soli due anni

Mondadori entra nel segmento webnovel con un investimento di 3 milioni di euro

Il Gruppo Mondadori entra, con Mondadori Libri, in una startup per sviluppare a livello europeo il mercato delle webnovel. Lo annuncia la società in un comunicato. L'iniziativa, che comporta un investimento iniziale nel 2024 di 1,5 milioni di euro e ulteriori 1,5 milioni di euro previsti per il 2025, deriva da un accordo con Bookrepublic, partner industriale dotato di know-how specifico e in grado di supportare la crescita operativa futura.

La società, guidata da Marco Ferrario, da oltre 10 anni è in prima fila nel settore dell'editoria digitale in Italia ed è da sempre attenta alle nuove tendenze letterarie. L'operazione si concretizzerà con il lancio entro l'anno di una app dedicata - che si chiamerà Narae - a carattere proprietario, sviluppata da un team interno, inizialmente con contenuti in italiano e in francese, ma che potrà ampliare progressivamente il proprio raggio d'azione espandendosi in altri paesi europei. Concepite per essere lette sullo schermo di uno smartphone, spiega il comunicato, le webnovel sono una forma di narrativa seriale a carattere fortemente innovativo che, partendo dal grande successo in Corea del Sud, ha acquisito una popolarità crescente e una solida fanbase anche in Giappone e Cina. I contenuti si presentano sotto forma di serie - principalmente di genere romance, fantasy e crime - e sono progettati per dare origine ed essere fruiti anche in altri formati. Le webnovel si articolano in un numero elevato di episodi brevi, spesso oltre a cento, e in caso di successo possono prolungarsi per un tempo indefinito. Dopo il recente lancio negli Stati Uniti e un positivo esordio in Francia, le webnovel "sono ora pronte alla conquista dell'Europa, anche seguendo l'onda della diffusione globale di contenuti di intrattenimento coreani nella musica, nel cinema e nei comics".

"Questo investimento riafferma la volontà del nostro Gruppo di guardare a ciò che di più innovativo avviene nel contesto editoriale internazionale. Il mondo narrativo delle webnovel, nella sua evoluzione, sta dimostrando creatività e capacità di alimentare anche altri media, come il cinema, le serie televisive e in molti casi anche l'editoria libraria stessa", commenta Enrico Selva Coddè, amministratore delegato di Mondadori Libri. "Le webnovel sono un modello di editoria digitale molto interessante e all'avanguardia: si potrebbero definire come la reinterpretazione in chiave digitale dei romanzi d'appendice pubblicati sui quotidiani nell'800 - sottolinea Marco Ferrario, amministratore delegato di Bookrepublic - e non sorprende che oggi ciò abbia origine in un paese asiatico. Si parte da un contenuto creato appositamente per essere letto su cellulare mutuando tecniche dalla produzione di serie video, e si sviluppano modalità di accesso ai contenuti che prendono spunto dal gaming. La nostra sfida sarà quella di trovare la via europea a questo modello", conclude Ferrario. Bookrepublic è stata fondata nel 2010 da Ferrario insieme ai soci finanziari Gianluca Andena e Guido Paolo Gamucci (entrambi ex partner Permira), Marco Pittini e Guido Carissimo ed è "da sempre uno dei principali operatori nella distribuzione e vendita di ebook e audiolibri in Italia".